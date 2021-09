Wismar

Fakt ist: Wer auch immer der Hansestadt Wismar den Löwe-Speicher im Alten Hafen abkauft, derjenige hat eine ganze Menge zu entrümpeln. Von der Ausstattung im denkmalgeschützten Speicher ist noch viel hinter den Fassaden verblieben. Senkrechte Kammern und Trichter, Siebe, Trenn- und Redleranlagen zeugen noch von der Zeit, als Getreide verarbeitet wurde.

Zum Verkauf ausgeschrieben

Bis 2003 war der Löwe-Speicher in Nutzung. Im Juli 2020 ist das Gebäude von der Stadt zum Verkauf ausgeschrieben worden. Mehrere Pläne hatte es bereits für die Weiternutzung gegeben, doch bisher haben sich alle zerschlagen. Zuletzt war ein Hostel mit 360 Betten in 132 Zimmern im Gespräch. Die Bürgerschaft stimmte im Mai mehrheitlich dagegen. Vor dem Hostel war ein Tauchzentrum vorgesehen. Das scheiterte an der Finanzierung. Davor wollte ein Investor aus dem Löwe- und dem Thormann-Speicher ein Hotel machen. Das lehnte die Stadt ab – in der Hoffnung, mit dem Tauchzentrum Touristen anzulocken. Der Löwe-Speicher, eigentlich Silo I, ist somit weiterhin in städtischem Besitz und die Ideensuche geht weiter.

Der Bauausschuss der Stadt ermöglichte nun mit seiner öffentlichen Sitzung am Montagabend einen Blick in das Innere des 35 Meter hohen Gebäudes über acht Ebenen. 1935 ist das Silo in direkter Nachbarschaft zum Thormann-Speicher entstanden. Der Bauantrag zeichnet Januar 1935 als Datum. Die Genehmigung durch die Stadt ließ seinerzeit nicht lange auf sich warten. Schon einen Monat später erfolgten Bohrungen für die Baugrunduntersuchung.

Leistungsfähiger und moderner

Im Jahr 1937 wurde der Löwe-Speicher noch leistungsfähiger, indem eine Verbindungsbrücke für ein Förderband zum Thormann-Speicher errichtet worden war. Realisiert wurde zudem ein Jahr später eine Erweiterung des Löwe-Speichers von einst 26 Meter Breite und 31 Meter Länge auf dann 48 Meter Länge. Damit erhöhte sich auch die Zahl der senkrechten Kammern um 24 auf dann 71. In die wurde von oben Getreide geschüttet, das unten über Trichter abgelassen worden war.

Zur Galerie 1935 ist in direkter Nachbarschaft zum Thormann-Speicher im Wismarer Hafen der Löwe-Speicher als Silo geplant worden. Bis 2003 war er in Nutzung. Zuletzt sind Pläne für die Weiternutzung als Hostel zerschlagen.

Moderner wurde der Speicher im Jahr 1954 mit einer Sauganlage. Dafür ist ein gesonderter Turm an der Nord-Ost-Ecke des Silos entstanden. Über den konnten Schiffe, die im nördlich gelegenen Hafenbecken lagen, geleert werden. 1957 war auf dem Gebäude eine Anlage installiert worden, mit dem das Schüttgut weitgehend waagerecht zu den Silos transportiert werden konnte, nachdem es durch Siebe und Trennanlagen herabgelassen wurde. Mit den Erweiterungsmaßnahmen konnten nicht zuletzt auch die Lagerkapazitäten und der Umschlag erhöht werden. Der An- und Abtransport des Getreides erfolgte nach Norden und Süden über Schiffe, Bahn, Lkw und Pferdefuhrwerke. Diese Technik funktionierte bis zum letzten Tag der Nutzung im Jahr 2003.

Vieles noch erhalten

„Wir haben das große Glück, dass von der Urausstattung noch viel im Speicher vorhanden ist. Auch die Technik stammt noch aus der Erbauungszeit“, erklärt Torsten Sonntag vom Wismarer Sanierungsträger DSK. Was der potenzielle Käufer damit macht, steht in den Sternen. Erst einmal muss einer gefunden werden. Derzeit bereitet die Verwaltung ein neues Interessenbekundungsverfahren vor.

Als Glück bezeichnet es Torsten Sonntag auch, dass der Keller nicht mehr unter Wasser steht. „Seit anderthalb Jahren ist er wieder trocken.“ Nur an den Pfeilern ist noch zu erkennen, wie hoch das Wasser stand – 80 Zentimeter.

