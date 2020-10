Wismar

Die Infektionen mit dem Coronavirus in Wismar und Nordwestmecklenburg steigen täglich. Für Senioren- und Pflegeheime in der Hansestadt bedeutet dies besondere Vorsicht. Bislang haben sich weder Mitarbeiter noch Bewohner in Wismars Heimen mit dem Virus angesteckt. Doch die Sorge vor einem Ausbruch in einer der Einrichtungen ist groß.

In den städtischen Pflegeheimen sei alles für ein erneutes Kontaktverbot oder eingeschränkte Besuchsregelungen vorbereitet. „Im Moment können die Angehörigen die Bewohner, die in Einzelzimmern leben, auch dort besuchen“, sagt Dagmar Broy, Leiterin der drei städtischen Pflegeheime der Hansestadt Wismar. In Doppelzimmern sind die Besucher allerdings weiterhin nicht gern gesehen. „In diesen Fällen bitten wir die Angehörigen, sich in Gemeinschafts- oder Aufenthaltsräumen zu treffen“, so die Heimleiterin.

„Wenn das Infektionsgeschehen noch dichter wird, werden wir die Besucher wieder begrenzen. Wir werden nicht auf eine Verordnung der Behörden warten.“ Dagmar Broy, Leiterin der Pflegeheime der Hansestadt Wismar Quelle: Norbert Wiaterek

Besucher müssen sich auf neue Begrenzungen einrichten

Bis zur Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen im Frühjahr durften Angehörige in den Wismarer Heimen die insgesamt 276 Bewohner gar nicht oder nur mit Termin besuchen. Für Besuche wurde zudem ein besonderer Raum eingerichtet. „Wir sind auch jetzt darauf vorbereitet und können das jederzeit wieder so einführen, damit es bei den Besuchszeiten keine Kollisionen gibt“, sagt Dagmar Broy. Und Weiter: „Wenn das Infektionsgeschehen noch dichter wird, werden wir die Besucher wieder begrenzen. Wir werden nicht auf eine Verordnung der Behörden warten“, betont Dagmar Broy eindringlich.

Zurzeit sind im Landkreis Nordwestmecklenburg immerhin 417 Menschen in Quarantäne. Davon sind aktuell 39 nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 299 hatten direkten Kontakt mit einem Infizierten und 79 sind Reiserückkehrer. Zwei der Erkrankten müssen zurzeit stationär behandelt werden.

Bisher keine Corona-Fälle in Wismarer Einrichtungen

Bislang hat es noch keinen Fall in einer Wismarer Pflegeeinrichtung gegeben. Das kann sich schnell ändern. In anderen Heimen im Land, zum Beispiel in Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen, ist die Angst vor dem Virus innerhalb der Einrichtung Realität geworden. „Wir achten streng auf die Einhaltung der Hygienevorschriften“, sagt Dagmar Broy. Sie weiß, es kann dennoch jeden Tag so weit sein.

Malterstift appelliert an Angehörige, ehrlich zu sein

120 Bewohner leben derzeit im Alten- und Pflegeheim Malteserstift St. Elisabeth in Wismar. Leiterin Margit Plogsties betont: „Es ist wichtig, die Bewohner zu schützen. Aber genauso wichtig sind die Mitarbeiter. Wir bekommen sonst ein Problem damit, die Bewohner zu versorgen.“ Das sage sie auch immer wieder den Angehörigen. Sie appelliere an sie, ehrlich bei Kontaktinformationen zu sein. Im Großen und Ganzen seien sie aber vernünftig, auch wenn der eine oder andere im Laufe der Monate unbekümmerter wurde.

Generell sei man im Malteserstift in Sorge um die Bewohner. Für sie ist es wichtig, auch weiter Kontakt zu Familie und Freunden zu pflegen. „Auch für die Angehörigen ist es wichtig, weiter ihre Mütter, Väter, Onkel und Tanten zu sehen“, so Margit Plogsties. Damals, als im März zum ersten Mal ein Kontaktverbot für Heimbewohner galt, habe laut Margit Plogsties niemand so richtig gewusst, wie es werden soll. „Wir hatten uns einfach an die Verordnung des Landes gehalten und sie umgesetzt“, sagt sie. Auch heute gilt: „Wir wollen die Bewohner nicht gefährden“, so die Heimleiterin

Bislang habe die Heimaufsicht des Landkreises noch nichts angeordnet. Im Malteserstift laufen dennoch wie in den anderen Einrichtungen weiterhin Vorsichtsmaßnahmen zur Kontaktverfolgung.

Von Michaela Krohn