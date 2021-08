Wismar

Viel zu tun für die Polizeibeamten des Hauptreviers in Wismar am vergangenen Wochenende. In ihrer Statistik führen sie mehrere Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs waren. Am Abend des 13. August ereignete sich auf der A20 in Höhe Dorf Mecklenburg ein Verkehrsunfall.

Der 37-jährige Fahrer eines Audis fuhr auf den Anhänger eines vor ihm fahrenden LKW auf. Zunächst gab der Verursacher an, von seinem Handy abgelenkt gewesen zu sein. Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Der Gesamtsachschaden wird auf 11 500 Euro geschätzt.

Auf der Insel Poel blieb eine Trunkenheitsfahrt ebenfalls nicht folgenlos. Ein 63-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 13.30 Uhr beim Ausparken mit seinem Ford gegen einen parkenden Pkw. Sein Atemalkoholwert: 1,16 Promille. Sachschaden: 500 Euro. Und: In Neukloster war am Sonntagnachmittag ein 37-Jähriger mit 1,37 Promille unterwegs.

Des Weiteren stellten Polizeibeamte am späten Freitagabend in Bad Kleinen sowie am Sonntag gegen 2 Uhr in Wismar zwei Fahrradfahrer mit Atemalkoholwerten von 1,65 und 1,74 Promille fest. Gegen die Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wartet auf einen 53-jährigen E-Scooter-Fahrer, der am Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr in Wismar von Einsatzkräften kontrolliert wurde. Er führte sein Gefährt mit einem Atemalkoholwert von 0,83 Promille.

