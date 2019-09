Wismars Rettungsschwimmer gewinnen „Stern des Sports“ in Bronze

Wismar

Freude bei den Wismarer Rettungsschwimmern. Ihr Verein, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, hat den „Großen Stern des Sports“ in Bronze gewonnen. Den „Oscar des Breitensports“ verleihen die Volksbanken und Raiffeisenbanken und der Deutsche Olympische Sportbund seit 2004 für das gesellschaftliche Engagement der Sportvereine. Die DLRG Wismar erhielt die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre Angebote „Schwimmen ist ein Menschenrecht“.

Überraschte Gewinner

Ina Mannerow, Schatzmeisterin und Übungsleiterin bei der DLRG, nahm sie von Dieter Heidenreich, Vorstand der Volks- und Raiffeisenbank eG, entgegen. Völlig überrascht, weil der Verein bereits im vergangenen Jahr zu den Preisträgern gehörte. Erfreut und dankbar über den warmen Geldregen zeigte sich die Rettungsschwimmerin begeistert davon, dass das Geldinstitut das Ehrenamt sehr würdigt.

„Wir wollen allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Zugang zum Wasser ermöglichen, denn jeder Badetote ist einer zuviel“, erklärte Vereinssportlehrerin Dana Gromoll. „Deshalb gehen wir vor allem in Vorbereitung auf die Badesaison in Kindergärten und Grundschulen und erläutern den Kindern spielerisch die Baderegeln. Seit 1990 bieten wir Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene an, in den Sommerferien führen wir Benefiz-Schwimmkurse durch.“

Eine Runde weiter

Der bronzene Stern ist zugleich die Eintrittskarte des Vereins für die nächste Runde im Wettbewerb. Damit hat sich die DLRG Bezirk Wismar für die Auszeichnung „Sterne des Sports“ in Silber auf Landesebene qualifiziert. Am 16. Oktober wird eine Jury in Rostock über die Bewerbungen befinden.

Die Plätze zwei und drei belegten die Reitfreunde Börzow e. V. (bei Grevesmühlen) und der Segelverein-Alt Gaarz (bei Rerik). Auch sie erhielten „Sterne des Sports“ in Bronze sowie ein Preisgeld von 750 beziehungsweise 500 Euro. Alle Vereine haben sich durch ihr besonderes gesellschaftliches Engagement verdient gemacht. So bieten die Reitfreunde aus Börzow einen Reitunterricht für Kinder an. Damit fördert der Verein die Bewegung und Koordination sowie das Gleichgewicht der jungen Schüler, weckt ihre Liebe zur Natur, lehrt sie, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen, trainiert ihr Sozialverhalten und die Kommunikation in der Gruppe. Statt Stress und Computer haben die Kinder eine sinnvolle Freizeitbetätigung und Spaß beim Reiten. Sie erfahren Wertschätzung, gesellschaftliche Werte und Normen. Der Segelverein-Alt Gaarz e.V. kam mit seinem Angebot für Kinder und Jugendliche auf den dritten Platz.

Soziales Engagement geehrt

Die „Sterne des Sports“ zeichnen das vielfältige ehrenamtliche Wirken der Sportvereine in Deutschland aus. Sie würdigen neben der sportlichen Leistung vor allem das soziale Engagement der Vereine. Dazu zählen beispielsweise besondere Kinder- und Jugendsportgruppen, Programme zur Gesundheitsförderung oder auch Angebote für Schulen und Familien.

Inzwischen hat sich der Wettbewerb zu einem gesellschaftspolitischen Event entwickelt, dessen alljährlicher Höhepunkt die Auszeichnung der „Sterne des Sports“ in Gold ist. Die Veranstaltung wird von höchster politischer Ebene begleitet: In den vergangenen Jahren haben die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident die Bundessieger im jährlichen Wechsel persönlich ausgezeichnet.

Von Haike Werfel