Das rhythmische Klackern des Hammers dringt aus der Baustelle nach draußen. Unter dem folienbespannten Gerüst am Westhafen ist Gerhard Hameister dabei, eine Kupferplatte an den Rumpf der „Marlen“ zu hämmern.

„Ein Pflaster, wenn Schiffe ein Aua haben“, sagt er lachend auf die Frage, was er da mache. Die „Marlen“ hatte einige Auas, die Hameister und seine Kollegen in den letzten Jahren geflickt haben. Dank Kupferplatte, der Nägel und des besonders haltbaren und elastischen Bootsbauklebstoffes sind die Stellen im Holz, die nicht mehr so schön sind, wieder sicher dicht.

Der Letzte seiner Art

„Sonst müsste man die ganzen Planken auswechseln“, erklärt der Mann beim Hämmern. Bei der Steuerbordseite war das so. Da war nicht mehr viel zu retten. Seit 2014 versucht ein Verein, einen der letzten 17-Meter-Seitenschleppnetzkutter der DDR zu retten und wieder flottzumachen. Nicht zum Fischen, sondern als nur noch drittes Traditionsschiff im Wismarer Hafen – als schwimmende Ausstellung. Die alte Lady ist der vermutlich letzte Seitenschleppnetzkutter seiner Art – Typ D. Gerettet wird nicht nur ein Schiff, das im vergangenen Jahr seinen 70. Geburtstag feiern konnte, sondern auch manch einer der Menschen, die in den Jahren am Kutter gearbeitet haben.

„Ziel ist es nicht nur, am Kutter zu bauen, sondern gestrauchelten Menschen wieder auf die Beine zu helfen“, erklärt Irmtraut Rakow, die stellvertretene Vorsitzende des Fördervereins Marlen e.V. Die Menschen sind beispielsweise Langzeitarbeitslose, die vom Jobcenter Nordwestmecklenburg als „Arbeitsangelegenheit“ vermittelt werden.

Manche sind nur kurz an Bord oder erscheinen erst gar nicht zur Arbeit. Andere kommen und bleiben. So wie Gerhard Hameister, 60 Jahre alt. Er war lange arbeitslos als Stahlschiffbauer, war sechs Jahre lang zu Hause. Eine schlimme Zeit, die nicht spurlos an ihm vorbeiging. Inzwischen hat er schon drei Jahre an der „Marlen“ mitgearbeitet. „Es macht einfach Spaß.“

Deutlicher Baufortschritt

Das kann Marco Schumacher nur bestätigen. Auch er ist seit Jahren dabei, erst über die Maßnahme, inzwischen als Angestellter. Eigentlich ist der 46-Jährige gelernter Landwirt, hat dann über eine Elektrofirma auf der Wismarer Werft gearbeitet. Nun sorgen seine Bolzen dafür, dass die Planken der alten Lady „Marlen“ das halten, was sie versprechen.

Der Baufortschritt ist unter der Plane deutlich sichtbar. Elf Männer arbeiten am Schiff. Theoretisch könnten es deutlich mehr sein. „Aber es ist inzwischen schwer, Teilnehmer vom Amt zu bekommen“, erklärt Vereinschef Dietrich Goertz. Gute Leute, die motiviert sind oder sich motivieren lassen, sind rar. Die pünktlich morgens zum Arbeitsbeginn erscheinen. Nüchtern. Alles andere, also das Handwerk, können sie dank der Fachleute an Bord lernen.

Viel zu tun

2023 soll die „Marlen“ wieder flott sein, nächsten Sommer schon ins Wasser. „Dann werden alle Arbeiten auf dem Wasser ausgeführt“, erklärt Goertz weiter. Aber so lange wie es geht, bleibt der Kutter noch auf dem Trockenen. „Da arbeitet es sich leichter“, ergänzt er.

„Wir sind aktuell dabei, Planken zu erneuern. Die Steuerbordseite ist fertig“, erklärt Dr. Claus Schreiver, technischer Beisitzer im Verein. Traditionelle Handwerkstechnik wie das Kalfatern kommt zum Einsatz. Der Wiederaufbau des Decks wäre der nächste Schritt, die Reling wird neu gebaut. Innen sieht es schon vergleichsweise gut aus. Von außen wird gerade das Frischwasserkühlsystem für den Motor angebaut. Das Ostseewasser kühlt das Frischwasser im umlaufenden Rohrsystem und das kühlt den Motor.

Wismarer Stiftungsgeld

Alles Arbeiten, die über Fördermittel und Spenden möglich werden. Wie viel Geld über die Jahre in den Kutter geflossen ist, weiß Irmtraut Rakow spontan nicht. Eine sechsstellige Summe, schätzt sie. Gerade gab es 1200 Euro von der Wismarer Bürgerstiftung für zwei Monitore im Schiffsinneren, auf denen Schülerinnen und Schüler dann Wissenswertes zu Themen wie beispielsweise Fischerei, Umweltschutz und Klimaerwärmung erfahren können.

Im vergangenen Jahr förderte die Stiftung über ihren Corona-Hilfsfonds die Arbeiten an der „Marlen“. Mit dem Fonds werden Vereine unterstützt, denen durch die Pandemie Einnahmen weggebrochen sind. Trotz Corona und historischem Zinstief gehe es der Stiftung gut, wie Gerhard Raabe als Vorsitzender der Stiftung betonte.

1998, als die Stiftung gegründet wurde, betrug das Stiftungsvermögen 125 000 Euro. Inzwischen ist es auf gut 820 000 Euro angewachsen. Von den Erträgen – traumhafte 3,5 Prozent – werden die verschiedensten Vereine und Institutionen mit Bezug zu Wismar unterstützt. Weitere Informationen und Anträge gibt es auf der Webseite der Stiftung unter www.buergerstiftung-wismar.de.

Zurück auf die Kutterbaustelle, wo Frank Beck und Sergej Dotterer gerade im Maschinenraum am Durchbruch für die Kühlschleife arbeiten. Der Verein will in Zukunft mehr zeigen, wie es auf dem Kutter vorangeht. Zum „Klönschnack am Kutter“ soll die Baustelle regelmäßig öffentlich zugänglich werden, um die an maritimen Dingen interessierten Menschen am Kutter zusammenzubringen und sie vielleicht fürs Engagement für die „Marlen“ zu begeistern. Der Verein braucht Mitstreiter: Vereinsmitglieder, unterstützende Firmen, Tischler oder Bootsbauer im Ruhestand, die mit anpacken wollen.

Förderungen der Bürgerstiftung Wismar Bisher in diesem Jahr hat die Bürgerstiftung folgende Vereine und Institutionen gefördert: AStA Hochschule Wismar (Campus-Open-Air, 1500 Euro), Evangelische Musikschule Wismar (Projekt Music for Kids an Grundschulen, 1000 Euro), Archivverein Wismar e.V. (Erstellung der Homepage www.zeitreise-wismar.de, 1500 Euro), Kulturmühle Wismar e.V. (Projekt Vampir 21, 1500 Euro), Förderverein Marlen e.V. (Anschaffung von zwei Monitoren, 1200 Euro), Eisenbahnfreunde Wismar e.V. (Modernisierung des elektrischen Antriebs der Lokomotivdrehscheibe, 2500 Euro), Projekt Lesepiraten an acht Wismarer Schulen (4250 Euro). Aus dem Corona-Hilfsfonds wurden fünf Vereine und Gruppen gefördert: Kantorei Wismar (Gottesdienst und Kantatenaufführung am 1.5.2021, 1500 Euro), Gemeinschaft Wismarer Künstler und Kunstfreunde e.V. (Einkommensausfall durch Corona-Krise, 2500 Euro), Förderverein Poeler Kogge e.V. (Einkommensausfall, 2500 Euro), AStA Hochschule Wismar (Unterstützung von Studenten in Quarantäne, 500 Euro) und der Förderverein Schoner Atalanta e.V. (Einkommensausfall, 2500 Euro).

