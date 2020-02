Wismars Spielplatz im Lindengarten überflutet

Wismar

Das Hochwasser ist nicht so schlimm wie erwartet in den Wismarer Hafen geschwappt, dafür steht aber etwas anderes unter Wasser: der Spielplatz im Lindengarten. Der ist vorläufig gesperrt worden. Auf dem Platz gibt es eine derart riesige Pfütze, dass Gummistiefel bei den Kindern nicht mehr ausreichen, um dort trotzdem spielen zu können. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat sich auf dem Gelände nach den vielen Regen in den vergangenen Tagen das Wasser gestaut.

Abpumpen hatte kein Erfolg

Erste Maßnahmen wie das Ausheben einen Grabens und das Abpumpen des Wasser hatten nur kurzzeitig Erfolg. Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb und das Bauamt haben deshalb entschieden, den Spielplatz aus Sicherheitsgründen vorläufig zu sperren. Mit einem Zaun ist das Gelände abgeriegelt worden.

Von OZ