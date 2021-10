Wismar

In der Wismarer Tafel werden gerade Kisten gepackt – mit Nudeln, Obst, Brot und Kuchen. Gleich startet die Ausgabe. Viele Familien und Alleinstehende warten auf das Essen, weil sie sich vieles einfach nicht leisten können. Chef Detlef Lohne kann das nicht verstehen: „In einem reichen Land wie Deutschland sollte es so etwas nicht geben“, sagt er. Dass die Tafel der Hansestadt 25 Jahre alt geworden ist, sei für ihn deshalb auch kein Grund zum Feiern.

Rückzug im nächsten Jahr

Aber er möchte zurückblicken, denn im kommenden Jahr ist für ihn Schluss. Dann wird der Poeler 78 und hört damit auf, regelmäßig Essen an Bedürftige zu verteilen. Für ihn ist es ein Schlussstrich unter einer sehr langen Zeit. Schon als er noch Niederlassungsleiter einer Industriewäscherei in Köln war, ist er zweimal die Woche als Fahrer für die Tafel unterwegs gewesen. „Weil ich gesehen habe, wie viele Lebensmittel einfach so weggeschmissen werden, das kann ich bis heute nicht verstehen“, erzählt Detlef Lohne. Auch nach seinem Umzug aus Nordrhein-Westfalen an die Ostsee möchte er weiter helfen und als Fahrer bei den Supermärkten nicht mehr benötigte Lebensmittel einsammeln. Immer wieder ruft er bei der Wismar Tafel an. „Doch eine Kontaktaufnahme ist mir lange Zeit nicht geglückt“, berichtet er.

Unterschiedliche Standorte

Projektleiterin ist damals Renate Müller. Sie betreut die Ausgabestelle in der Mecklenburger Straße. Dort liegt einiges im Argen. Die Räumlichkeiten sind zu klein, es fehlt an Kühltechnik, erinnert sich die Wismarerin. Auch einen Telefonanschluss gibt es zunächst nicht. Doch irgendwann schafft es Detlef Lohne, seine Hilfe anzubieten. Und sie wird gerne angenommen. Denn Renate Müller braucht Unterstützung bei der Organisation sowie dem Einwerben von Lebensmittel und Geldspenden.

Die ehemalige Pflegedienst-Mitarbeiterin ist durch Silvia Gerhards zur Tafel gekommen. Beide kennen sich aus ihrer beruflichen Zeit bei der Diakonie: Silvia Gerhards arbeitet in der Leitungsebene. Als sie eine Einrichtung in Kühlungsborn übernimmt, bleibt ihr nicht mehr genügend Zeit für die Tafel. Sie fragt deshalb Renate Müller, ob sie die Projektleitung übernehmen möchte. Sie möchte als Rentnerin nicht nur zu Hause sein, „sondern etwas Sinnvolles tun“, betont sie. Renate Müller ist quasi schon auf dem Weg zur Kirchgemeinde, als sie von Silvia Gerhards abgefangen und zur Tafel gebracht wird – mit den Worten: „Das machst Du jetzt!“

Bockwurst aus der Mülltonne

Silvia Gerhards möchte ihre Tafel in guten Händen wissen. Sie hat die Vereinsgründung initiiert. „Nachdem ich gesehen habe, wie ein Mann ein Stück Bockwurst aus einem Müllcontainer gekramt hat, wollte ich etwas unternehmen“, erinnert sie sich. Sie unterhält sich mit einem Kollegen aus Schwerin, der ihr von Plänen erzählt, dass eine Tafel in der Landeshauptstadt eröffnen soll. Für die Wismarerin ist das auch ein Angebot, das nach Wismar gehört. Zusammen mit Hanna Müller, Buchhalterin der Diakonie, und fünf Männern gründet sie deshalb am 28. März 1996 am Spiegelberg den Verein Wismarer Tafel. Es ist die Sechste in Mecklenburg-Vorpommern, die dem Bundesverband beigetreten ist.

Anfangs erledigen die Gründungsmitglieder alles ehrenamtlich, fahren mit ihren privaten Autos, um Dinge des täglichen Bedarfs von den Spendern abzuholen und zu verteilen. „Wir haben dann schnell gemerkt, dass das so nicht zu schaffen ist und haben uns um eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für drei Leute gekümmert“, so Silvia Gerhards weiter. Und das funktioniert. Denn die Kunden werden immer mehr. Und sie können jeden Tag kommen, außer an den Wochenenden.

Vier Standorte in 25 Jahren

Die Ausgabestelle befindet sich zuerst in der Lübschen Straße, dann im Vereinsheim am Kagenmarkt, später in der Mecklenburger Straße und mittlerweile in der Nähe des Westhafens. Seit 2013 heißt der Vereinsvorsitzende Detlef Lohne. Renate Müller wird seine Stellvertreterin. „Ich war froh, dass er die Aufgabe damals übernommen hat“, berichtet die Wismarerin. Sie habe immer ein bisschen Führung gebraucht. „Mir liegt es nicht, für alles alleine die Verantwortung zu übernehmen“, erklärt sie. Um die Finanzen kümmert sich weiter Hanna Müller, sie ist inzwischen 25 Jahre Vereinsmitglied.

Detlef Lohne rührt die Werbetrommel in der Stadt, um Gelder zu bekommen. Einen richtigen Schub hat der Verein dann durch die Nudel Challenge im Jahr 2015 erhalten durch die Initiatoren Michael Sturm und Robert Hoffmann. Jeder Teilnehmer hat weitere Menschen oder Einrichtungen nominiert, die dann Nudeln, vor allem für Kinder, und andere haltbare Lebensmittel für die Tafel spendeten. „Auch die Weihnachtsaktionen der OSTSEE-ZEITUNG haben uns sehr geholfen“, bedankt sich Detlef Lohne.

Monatliche Kosten von 3000 Euro

Das dort gesammelte Geld ist für Kühlfahrzeuge verwendet worden. Die brauchen auch Benzin und müssen regelmäßig gewartet werden. Hinzu kommen Miete für die Ausgabestelle und andere Kosten. „Insgesamt haben wir jeden Monat Ausgaben in Höhe von 3000 Euro“, berichtet der Vereinsvorsitzende.

Doch der ständige Kampf um Spenden und Lebensmittel sei nötiger denn je: „Wir haben so viele Kinder, es ist fürchterlich“, sagt Detlef Lohne. Etwa 3000 Kunden werden zurzeit betreut, darunter auch viele Rentner. „Wir bringen auch Essen zur Nikolaikirche, ins Obdachlosenheim und ins Frauenhaus“, berichtet er.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lebensabend in Ruhe genießen

Einmal hätten sie das Kühllager eines Kreuzfahrtschiffes ausgeräumt. „Es war so viel, dass wir noch andere Tafeln versorgt haben“, erzählt der Senior. Auch das gehöre zum Geschäft – andere Einrichtungen zu unterstützen oder mit ihnen zu tauschen.

Ab dem kommenden Jahr möchte der 77-Jährige seinen Lebens-Feierabend in Kirchdorf an der Ostsee in Ruhe genießen. Ein möglicher Nachfolger steht bereit: Nobert Hagedorn. Der 68-jährige hat früher für Marktkauf gearbeitet und die Lebensmittel an die Tafel verteilt. Nach dreimonatiger Rentenpause hat er wie Detlef Lohne dann als Fahrer angefangen und immer mehr Verantwortung übernommen. „Wir sind alle etwas älter, aber Rentner haben auch mehr Zeit als junge Leute – trotzdem sind sie jederzeit willkommen“, wirbt Detlef Lohne um weitere Unterstützung. Er weiß, die Tafel wird es noch sehr lange geben. „Bedauerlicherweise, besser wäre es, wenn alle Menschen genug zu essen hätten.“

Von Kerstin Schröder