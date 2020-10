Wismars Traditionssegler „Atalanta“ beendet turbulente Saison

Wismar

Es war ein turbulentes Jahr für Wismars Traditionssegler. Durch die Corona-Pandemie mussten sie etliche Törns auf der Ostsee absagen. Nach Ende des Lockdowns waren zwar wieder Fahrten möglich, jedoch nur mit weniger Gästen an Bord. Das macht sich zum Beispiel auch in der Vereinskasse des fast 120 Jahre alten ehemaligen Lotsenschiffes „Atalanta“ bemerkbar. Durch Rücklagen ist der Förderverein bislang aber durch die Krise gekommen. Vereinsmitglieder und Freunde des Schiffes haben am vergangenen Wochenende die Segelsaison mit einem Törn auf er Ostsee für dieses Jahr beendet – und wollen optimistisch in die Zukunft blicken.

Letzter Törn der Saison: Mit zwei Knoten über die Ostsee

Ein letztes Mal hat die Crew der „Atalanta“ am Sonnabend die Segel für dieses Jahr gesetzt – bei fast perfektem Seglerwetter. Ein bisschen mehr Wind hätte es zwar sein dürfen, das Schiff bewegte sich unter Segeln nur mit etwa zwei bis drei Knoten vorwärts. Kurz nach 11 Uhr legte der Traditionssegler gen Ostsee ab. Wer auf diesem Schiff mitfährt, muss auch mit anpacken, beim lösen der Leinen, Einholen der Fender und natürlich beim Segelsetzen. Gut im Blick hatte letzteres nicht nur Kapitän Lutz Sünkeler, sondern auch Crew-Mitglied und gute Seele an Bord, Brigitte Träger. Immer gut gelaunt, feuert sie die kräftig kurbelnden Männer an den Winschen an. Crew und Gäste wollen schließlich endlich segeln. Beim Ausfahren aus dem Wismarer Hafengebiet ist zu dieser Jahreszeit nicht mehr viel Verkehr. Ein Hingucker war aber zumindest das russische Verlegeschiff „Fortuna“, das zurzeit im Wismarer Hafen liegt. Der 170 Meter lange und 46 Meter breite Gigant wird im Seehafen repariert und modernisiert.

Schiff fuhr im Corona-Jahr rund 1000 Seemeilen weniger

Für die Mitglieder des Vereins war der Törn aber auch Gelegenheit auf das Jahr zurückzublicken. „Es war turbulent“, sagt Peter Schurbaum, Vorsitzender des Fördervereins gleich zu Beginn ohne Umschweife. Durch Pandemie und Lockdown hat der Verein Tausende Euros Verluste gemacht. „Aber wir haben Rücklagen“, sagt Schurbaum. So konnte sich der gemeinnützige Verein, dessen Ziel es ist, den Schoner als Kulturdenkmal und fahrtüchtiges Traditionsschiff zu erhalten, seine Zukunft zu sichern und ihn insbesondere für die Jugendarbeit einzusetzen, über Wasser halten. In einer normalen Saison fahren die Crews der „Atalanta“ etwa 2500 bis 2800 Seemeilen, sind bei maritimen Großveranstaltungen wie der Hanse Sail oder Kieler Woche dabei. In diesem Jahr sind nur etwas 1700 Seemeilen zusammen gekommen.

Dafür wurde in diesem Jahr viel am Schiff gemacht, um es in Schuss und am Leben zu halten. Mehrfach war der Segler in der Werft. So wurden umfangreiche Reparaturen an Masten und Stengen durchgeführt, das komplette stehende Gut wurde ausgetauscht. Ende November wartet zudem die sogenannte Fünf-Jahres-Prüfung der Berufsgenossenschaft Verkehr (BG) auf den Verein. Die BG prüft in puncto Sicherheit. Die „Atalanta“ sei laut Verein gut vorbereitet.

Lichterfahrt fällt für Traditionsschiffe aus

Allerdings macht die BG auch einer traditionellen Wismarer Winterveranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Die beliebte Lichterfahrt, die in Wismar immer im Dezember für Kinder veranstaltet wird, wird ausfallen – und zwar nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern weil die BG Sicherheitsbedenken habe. Das hatte sich schon Jahresbeginn angekündigt. Der Verein wolle aber dennoch etwas für die Kinder tun. Die unglückliche Nachricht betrifft auch andere Schiffe und die Kogge „Wissemara“. Allerdings sei man in Gesprächen, die Lichterfahrt im kommenden Jahr wieder zu genehmigen.

Die „Atalanta“ zumindest wird ihren Winterliegeplatz im Westhafen planmäßig in diesem Jahr nicht mehr verlassen. Kurz vor der Hafeneinfahrt hatte Nachwuchssegler Tim Eigendorf mit den anderen Crew-Mitgliedern die Segel in dieser Saison zum letzten Mal gerefft. Am Liegeplatz direkt neben dem Wohnschiff der Werft angelegt, ertönt die letzte Ansage von Kapitän Lutz Sünkeler: „Alle Leinen fest. Motor aus.“

