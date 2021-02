Wismar

Nach fast 600 Jahren drohte der Ratsapotheke vor einem Monat das Aus. Dann wendete sich das Blatt zum Guten. Die traditionsreiche Einrichtung im Herzen der Hansestadt bleibt erhalten. Nach vierwöchiger Schließzeit öffnet Noch-Inhaberin Ingrid Franck am kommenden Montag wieder die Türen.

Die 62-Jährige wollte sich eigentlich aus dem Berufsleben zurückziehen. Nun nutzt sie ihre ruhende Apothekenerlaubnis bis zum 31. März, um ihrem Nachfolger den Einstieg zu erleichtern. Jan Ploen aus Schwerin wird zum 1. April die Ratsapotheke übernehmen. „Er fängt zunächst als Angestellter bei mir an. Danach wechseln wir die Seiten und ich stehe ihm beratend zur Seite“, erzählt sie. Auch drei ihrer bisherigen Beschäftigten nehmen das Arbeitsverhältnis wieder auf: die pharmazeutisch-technischen Assistenten Lisa Sykora und Robert Bluhm sowie Birgit Mönnig, die für die Reinigung sorgt. Ein weiterer Apotheker soll noch eingestellt werden.

Nachfolger kommt aus Schwerin

„Ich freue mich sehr, dass es mit der Übernahme doch noch geklappt hat“, sagt Jan Ploen, Diplompharmazeut und Apotheker. Der 53-Jährige war zuletzt bei einem Arzneimittelhersteller in Schleswig-Holstein tätig. Das bedeutete nicht nur lange Fahrtwege, sondern auch lange Arbeitstage. „Ich wollte mich beruflich verändern, mehr Zeit für meine Familie und meine beiden Kinder haben.“ Gemeinsam mit seiner Frau reifte der Wunsch, eine eigene Apotheke zu führen. „Sie ist Diplomkauffrau und in einer Apotheke gibt es sehr viel Kaufmännisches zu bewerkstelligen. Das kommt im Pharmaziestudium zu kurz.“

Fast 600 Jahre am heutigen Standort Fast 600 Jahre lang befindet sich die Ratsapotheke am heutigen Standort Hinter dem Rathaus. Damit gilt sie als eine der ältesten Apotheken Deutschlands. Nach Recherchen von Detlef Schmidt, Wismars 2018 verstorbener Stadtchronist, wird „1279 ... ein Apotheker Arnold in der Krämerstraße erwähnt, der dort offensichtlich die städtische Apotheke betrieb, die um die Mitte des 15. Jahrhunderts an den heutigen Standort der Ratsapotheke verlegt wurde“. Laut dem Wismarer Stadtarchivar Friedrich Techen (1859–1936) wurde die städtische Apotheke um 1580 erstmals als Ratsapotheke bezeichnet.

Jan Ploen möchte fortführen, was Ingrid Franck als Inhaberin über 15 Jahre aufgebaut hat. „Vor allem ist mir wichtig, das Vertrauensverhältnis aufrechtzuerhalten, das sie zu ihren Kunden hat“, sagt der gebürtige Dresdner. „Das schafft man durch persönliche kompetente Beratung.“ Dazu seien Apotheker nach den Leitlinien der Bundesapothekenkammer sogar verpflichtet. Das unterscheidet sie von Anbietern im Internet. „Leider wird hier mit zweierlei Maß gemessen.“

Bislang in pharmazeutischen Unternehmen tätig

Nach Angaben von Jan Ploen sei es in manchen Fällen eine Herausforderung, Patienten medikamentös gut einzustellen. „Mithilfe einer apothekenspezifischen Software können wir erkennen, ob mehrere Medikamente, die ein Patient von verschiedenen Ärzten verschrieben bekommen hat, zueinander passen“, erläutert er.

In einer früheren Tätigkeit bei einem pharmazeutischen Unternehmen hat er die Rezeptur und das Herstellungsverfahren eines Medikaments gegen Harninkontinenz mitentwickelt. 2003 wurde es zum Patent angemeldet. „Im Jahr 2019 wurde ein Umsatz von 16,58 Millionen Euro erzielt“, berichtet Ploen nicht ohne Stolz.

Medikamente werden weiterhin ausgeliefert

Ingrid Franck freut sich ebenfalls auf den Neustart: „Wir sind immer noch sehr dankbar für die große Anteilnahme der Bevölkerung an der unsicheren Situation vor einem Monat. Auch deshalb gehen wir jetzt mit besonderer Freude wieder an die Arbeit und werden weiterhin mit Herzblut für unsere Kunden da sein.“

Dazu gehöre auch, es ihnen so angenehm zu gestalten, wie sie es gewohnt waren. So könnten sie in Corona-Zeiten ihre Medikamente telefonisch vorbestellen und die Arznei auch nach Hause liefern lassen. Den Botendienst wird weiterhin Ehemann Thomas Franck gewährleisten.

Die Ratsapotheke hat sich schwerpunktmäßig auf die Hautpflege und Beratung spezialisiert. „Wenn es nach dem Lockdown erlaubt ist, werden wir wieder die Hautanalyse anbieten“, sagt Ingrid Franck. In ihrem Labor fertige sie unter anderem individuelle Rezepturen an. Auch das Anmessen von Kompressionsstrümpfen, die Reise- und Impfberatung oder der Verleih von Babywaagen sollen weiterhin in der Ratsapotheke möglich sein.

Von Haike Werfel