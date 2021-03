Wismar

„Die Wismarer Hochschule wird 113 Jahre alt und ich war 113 Semester hier“, lacht Herbert Müller. Ein Urgestein an der Wismarer Hochschule. Und wer Professor Müller kennt, der weiß, dass ihn solche Zahlenspielereien erfreuen.

Seit 2005 in Rente – theoretisch

Bis dieses Semester hat der 80-Jährige noch in den Fachbereichen Maschinenbau sowie Verfahrens- und Umwelttechnik unterrichtet, digital und per Fernunterricht. Nun hat er die letzte Abrechnung zur Hochschule gebracht. „Eigentlich hätte ich 2005 in Rente gehen sollen.“ Doch es gab keinen Nachfolger. „Also habe ich weiter gemacht“, erklärt er.

Mit Professorin Tatjana Vasyltsova gibt es seit 2012 eine Nachfolgerin, ein Fach –Energiespartechnik – haben beide sich seitdem geteilt. Bei WINGS, der Hochschultochter für das Fernstudium, ist Herbert Müller Dozent für die Module Technisches Gebäude- und Energiemanagement.

Leidenschaft für Zahlen und Zahlensymbolik Professor Herbert Müller hat seit Jahren neben der Lehre eine ungewöhnliche Leidenschaft: Er vermisst Kirchen und erklärt die Messergebnisse mit historischer Zahlensymbolik. Vor über 10 Jahren hat er sich gefragt, was sich die mittelalterlichen Baumeister bei der Konstruktion der Wismarer Kirchen gedacht haben. Sein Ergebnis sind die Vergleiche zur Zahlensymbolik zwischen der Drei für die heilige Dreieinigkeit und der Zwölf für die Anzahl der Apostel beispielsweise. Die Menschen, so Müller, wollten ein gottgefälliges Haus bauen mit gottgefälligen Proportionen und eben diesen Zahlen. Die Proportionen sind immer ein Vielfaches dieser besonderen Zahlen. Sein erstes Buch mit den Geheimnissen der Wismarer Kirchenbaumeister ist inzwischen in der dritten Auflage erschienen, auch für Lübeck, Rostock, Stralsund und Schwerin mit den jeweiligen Kirchen sind solche Bücher erschienen. Für viele andere Orte und Kirchen zwischen Riga, Köln und Mailand hat der Wissenschaftler entsprechende Berechnungen angestellt, aber bisher keinen Verleger für die Ergebnisse gefunden.

Mit sächsischem Humor ...

Ein 80-Jähriger als Professor vor 20-, 22-jährigen Studentinnen und Studenten, geht das? „Bisher hat das immer sehr gut geklappt, trotz des Alters. Ich weiß nicht, woran das liegt“, sagt er. Und gibt gleich eine der vielen Geschichten aus den fast 57 Jahren Lehrtätigkeit zum Besten.

„Letztes Jahr, als wir noch normalen Unterricht hatten, ist mir vor der Vorlesung ein Schneidezahn abgebrochen! Ich musste zum Unterricht. Und was sagste da? Sehen Sie, meine Damen und Herren, heutzutage ist es wichtig, auch Mut zur Lücke zu haben!“ Herbert Müller hatte die Lacher auf seiner Seite! Den Präsenzunterricht vermisst er. „Im letzten Semester hatte ich noch zwei Semesterwochenstunden Vorlesung. Und das online! Das macht einen doch verrückt!“

... und auf platt

Egal ob digital oder im direkten Gespräch – das Leipziger Sächsisch ist auch nach über fünf Jahrzehnten im Norden geblieben. „Ich hab da im Alter auch keine Lust, noch große Übungen zu machen und mir das abzugewöhnen, das ist doch mein Markenzeichen!“, lacht er verschmitzt. Herbert Müller kommt aus Leipzig, ist 1963 nach Wismar gekommen und hat ein Jahr später mit der Lehrtätigkeit angefangen.

Die Lacher hat er auf seiner Seite, wenn die Nordlichter ihm mit Platt kommen. Das versteht er perfekt, schreibt sogar regelmäßig kleine Geschichten für die Ostsee-Zeitung „up platt“. Und wenn er dann auf Platt antwortet, mit sächsischem Dialekt, ist die Verwunderung groß.

Abendstudenten und Kampfgruppe

1964, als 24-Jähriger, kam Herbert Müller an die Ingenieurschule für Bauwesen Wismar, der Vorläufereinrichtung der jetzigen Hochschule. „Deswegen ging das, da konnte man als junger Mann schon lehren.“ Damals hatte er noch Abendstudenten. „Die Abendstudenten waren vorwiegend in den örtlichen Betrieben tätig, vor allem in unserer Wismarer Werft“, beschreibt Herbert Müller. Jetzt sind das seine Fernstudenten, die sich nach der Arbeit weiterbilden. Die Abendstudenten hatten an zwei Wochentagen von 16 bis 19.30 Uhr Unterricht, dazu am Samstag. Und samstags fehlten regelmäßig Männer, weil die Einsatz mit der Kampfgruppe hatten.

Und als es um die schlechten Leistungen ging, kommentierte ihr junger Dozent: „Das ist ja alles gar kein Wunder, wenn jeder x-beliebige Kampfgruppenhäuptling über die Anwesenheit beim Abendstudium befinden kann.“ Zur Strafe durfte er einen Vortrag über „Sinn und Aufgabe der Kampfgruppen als den bewaffneten Organen der Arbeiterklasse“ halten – freiwillig natürlich. Das war 1968. Die Geschichte und viele andere sind im Buch „Heiteres und Ernstes aus 40 Jahren Hochschule Wismar“ nachzulesen, das Herbert Müller zum damaligen Jubiläum geschrieben hat.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viel verändert

1975 promovierte, fünf Jahre später habilitierte er. 1980 hatte er alle Voraussetzungen für den Professorentitel. Bis auf eine. „Mir fehlte das kleine Ding am Revers! Ich war kein Genosse.“ Herbert Müller wurde als Hochschul-Dozent berufen, bis er 1992, also nach der Wende, zum Professor für Thermodynamik und thermische Verfahrenstechnik berufen wurde.

Über die Jahrzehnte hat sich viel verändert. Anfangs unterrichtete Herbert Müller in kleinen Klassen, dann saßen 150 Studierende und mehr im Hörsaal. Und die Studenten hatten auch samstags Vorlesungen, Beginn 7.15 Uhr. Nur am 11. November 1989, zwei Tage nach der Maueröffnung, fehlten einige wenige. „Was für die Disziplin unserer damaligen Studenten sprach!“

Von Nicole Hollatz