Wismar

Mittwoch morgens, 10 Uhr: Freie Parkplätze am St. Marien-Kirchhof. Wo sonst ein reger Parkplatzsuchverkehr herrscht mit den Menschen, die nur fix bei Karstadt und Co. was einkaufen wollen, hat das DHL-Fahrzeug die freie Auswahl.

Es parkt quer, über drei freie Parkplätze. Der Paketbote hat viel zu schleppen und gut zu tun. Ein altes Ehepaar geht mit einer Brötchentüte vorbei. Beide tragen Maske. Eine junge Mutti mit Kindergartenkind links und Großpackung Klopapier rechts eilt über die Straße. Der angesagte Nebel wird dichter. Tag eins im Lockdown in Wismars Altstadtzentrum. Sonst sind höchstens am Sonntag und im Regen weniger Menschen unterwegs.

Infos für Bestellungen

Vor Galeria-Karstadt steht eine ältere Dame. „Da sind doch Leute drin“, rüttelt sie an der Eingangstür. Vergeblich. Dort sind die Verkäuferinnen und besprechen den nächsten Tag. Einige hängen noch die Infoplakate an die Schaufenster – auch dort gibt es einen Onlineverkauf.

Zahlreiche solcher Infozettelchen hängen in den Schaufenstern der Geschäfte, die nun nicht mehr öffnen dürfen. „Wir werben bei Facebook und Instagram dafür, dass man bei uns was bestellen und dann abholen kann. Wir liefern auch“, erzählt André Priebe vom „Sweet Home“ in der Dankwartstraße, während er zusammen mit Cousin René Grodotzki eine neue Lichterkette anbringt.

Geschlossen offen

Jetzt noch den Laden schmücken? „Na klar, gerade! Damit die Menschen was zu gucken haben, wenn sie abends spazieren gehen!“, nickt der Unternehmer. Dazu kam die Lichterkette gerade erst an –Lieferprobleme.

NAHBUS hält sein reguläres Fahrplanangebot aufrecht Das Busunternehmen NAHBUS hält sein Fahrplanangebot trotz des Lockdowns uneingeschränkt aufrecht. Somit wird bis zum 20. Dezember 2020 nach dem normalen Fahrplan gefahren. Da vom 21. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 reguläre Schulferien in Mecklenburg-Vorpommern sind, wird während dieser Zeit nach dem Ferienfahrplan gefahren. Das bedeutet, dass alle Fahrten, die auf den Fahrplänen mit einem „S“ (= nur an Schultagen) gekennzeichnet sind, während der Ferienzeit nicht durchgeführt werden. Ab dem 4. Januar 2021 gilt dann wieder der reguläre Fahrplan. An Heiligabend und Silvester gelten Sonderregelungen. Fahrten, die am 24. Dezember und 31. Dezember nicht durchgeführt werden, sind in den Fahrplänen und Haltestellenaushängen mit einem „A“ gekennzeichnet. Alle Fahrgäste werden gebeten, sich aufgrund der jeweiligen aktuellen Entwicklung zur Pandemielage regelmäßig über kurzfristige Fahrplanänderungen auf der Homepage von NAHBUS zu informieren. Die NAHBUS Anrufzentrale ist vom 24.-27. Dezember 2020 sowie vom 31. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 jeweils von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr telefonisch erreichbar. Anrufbusbestellungen können daher nur bis spätestens 14.00 Uhr entgegengenommen werden. Die Abo-Zentrale ist in der Zeit vom 21. Dezember 2020 bis zum 3.Januar 2021 nicht besetzt.

„Wir haben von 10 bis 18 Uhr geöffnet“, sagt der Einzelhändler. Kunden dürfen nicht in den Laden. Aber eine Verkäuferin ist dort und kann bestellte oder reservierte Ware raus geben. „Irgendwie muss man ja ...“, kommentiert André Priebe und hofft wenigstens auf ein ganz kleines Weihnachtsgeschäft.

K(l)eine Notfallgeschenke

Auch Volker Stein von der Wismarer Hugendubel-Filiale öffnet so werktags bis zum 23. Dezember und jeweils von 10 bis 16 Uhr den Laden und hält ihn gleichzeitig geschlossen. Im Eingangsbereich steht ein Tischchen mit Infos und einer Glocke. Stöbern im Laden ist nicht. „Um Gottes Willen, das dürfen wir nicht!“, kommentiert Volker Stein.

„Kunden können vorher bestellte und reservierte Waren bei uns abholen, auf Wunsch auch schon verpackt fertig zum Verschenken“, erklärt der Buchhändler. Rein dürfen die Kunden nur einzeln, mit Mundschutz und zum kontaktlosen Bezahlen mit EC-Karte. Ein Trostpflaster für den Buchhändler. „Bücher sind sonst die Panikgeschenke wenige Tage vor Weihnachten“, erzählt er aus der Erfahrung. Das würde nun fehlen.

Verkauf durchs Fenster

Auf diese Spontankäufer hofft auch Yves Salewski vom Geschäft „Wein und Feinkost“ in der Alten Löwenapotheke. „Da wir regionale Lebensmittel und Spirituosen haben, dürfen wir weiter geöffnet bleiben“, erklärt er.

Er weiß nur noch nicht, ob er wieder durch das Ladenfenster verkauft oder die Menschen in das Geschäft lässt. „Es halten sich leider nicht alle an die Vorgaben, eine Maske zu tragen oder zu warten, wenn schon andere im Laden sind“, bedauert er. „Es stresst, die Menschen immer wieder erinnern oder ermahnen zu müssen.“

Hoffen auf Weihnachten

Er hofft auf das Weihnachtsgeschäft. „Auch wenn die Stadt leer ist. Aber manch eine Firme bestellt Präsente für die Angestellten, weil keine Weihnachtsfeiern stattfinden können“, erzählt er. Und die, die guten Wein und das Stralsunder Marzipan zum Beispiel schätzen, kommen seit Jahren und auch in diesem Jahr wieder.

Und außerdem macht man mit regionalen Lebensmitteln, Wein und Süßkram als Geschenk selten was falsch. Die Laufkundschaft und damit die Spontankäufer werden trotzdem fehlen.

Batteriewechsel und mehr

Beim Ehepaar Stark vom gleichnamigen Juwelier und Uhrenladen in der Krämerstraße steht die Ladentür offen. In der Tür ist ein Holzgestell mit Plastikwand, Glöckchen und Durchreiche, wie nachts in der Notapotheke. Für Reparaturaufträge und Batteriewechsel. „Als Handwerksbetrieb dürfen wir das ja“, erklärt Carmen Stark.

Das Gestell hatten sie schon beim ersten Lockdown. Nun kommt es wieder zum Einsatz. Immerhin gibt es das Familienunternehmen seit 1899. „Es muss sich rum sprechen, genau wie beim ersten Lockdown“, weiß Carmen Stark. Wir helfen: montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr ist die Ladentür offen – so halb.

Auch der Tierpark bleibt ab sofort geschlossen. Im Winter ist der normalerweise an den Wochenenden und Feiertagen geöffnet. Nun sind Spaziergänge in der Anlage am Bürgerpark vorerst bis zum 10. Januar damit nicht mehr möglich. „Wir hatten aber ein gutes Jahr, deswegen klagen wir nicht“, betont Mitarbeiterin Marina Welsch.

Von Nicole Hollatz