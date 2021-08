Wismar

Sein Lieblingsort in Wismar? Eindeutig die Stadtbibliothek. Mindestens einmal in der Woche ist Lasse Schmallowsky vor Ort und holt sich Nachschub. Der Elfjährige liest für sein Leben gern. Angetan hat es ihm vor allem der Schriftsteller Karl May. „Ich mag Indianer und er schreibt sehr unterhaltsam“, begründet Lasse.

Aktion zählt 42 Teilnehmer in Wismar

Zum ersten Mal nahm er in diesem Sommer an der Ferienleselust teil. Die gibt es in Mecklenburg-Vorpommern seit 2014. Zuvor lief die Aktion vier Jahre lang unter dem Namen Ferienleseclub. In Wismar fand sie vom 7. Juni bis 6. August zum nunmehr elften Mal statt. Maßgeblich verantwortlich dafür zeichnet das Projektteam um die Leiterin der Kinderbibliothek Birgit Buchholz. Sie, Cordula Westendorf und Stefanie Nemitz zählten in diesem Jahr 42 Schüler aus 16 Schulen. Angesprochen wurden zuvor mehr als 900 Viert- bis Sechstklässler. „In ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt es leider einen Einbruch der Teilnehmerzahlen“, bedauert Birgit Buchholz.

So sehen fleißige Leser aus: An der Ferienleselust in Wismar haben sich 42 Mädchen und Jungen aus 16 Schulen beteiligt. Quelle: Jana Franke

Nachdem die Aktion im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste, startete sie im Juni nach einem Jahr Pause. 42 Bibliotheken im Bundesland riefen zum Lesen auf. „Wir konnten zuvor aber nicht in die Schulen, um dafür Werbung zu machen“, erklärt Birgit Buchholz, die in den Jahren zuvor bis zu 90 Teilnehmer in der Statistik führt. „Wir freuen uns aber, dass uns die jungen Leser treu geblieben sind.“

Schülern standen 155 Bücher zur Auswahl

Oberstes Ziel der Ferienleselust ist, die Lesekompetenz von Kindern zu fördern. „Wir wollen vor allem auch Lesemuffel erreichen“, sagt Birgit Buchholz. Deshalb war unter den vielen Medienangeboten – auf die Teilnehmer warteten 155 Bücher – auch leichte Sommerlektüre zu finden, um die Lust am Lesen zu wecken. Um zu ermitteln, ob die Teilnehmer die Bücher auch gelesen und verstanden hatten, mussten sie Fragen zu den jeweiligen Werken beantworten.

Im sogenannten Logbuch von Anna Köhler finden sich gleich zwölf Exemplare, die sie in den neun Wochen der Aktion regelrecht verschlang. Actionreich müssen die Bücher sein, zu denen sie greift. Am liebsten liest sie im Bett oder im Garten. Angesteckt mit der Leselust hat sie ihre Schwester Klara, die von Juni bis Anfang August sieben Bücher las. Wenn das Duo mal nicht in eine andere Welt abtaucht, dann spielt es Handball oder Flöte.

Die Geschwister Anna (12, l.) und Klara Köhler (10) lesen am liebsten in ihrem Zimmer oder im Garten. Quelle: Jana Franke

Sport und Lesen vereint auch Linus Kerbach. Der Freizeitfußballer ist mehr oder weniger in die Fußstapfen seines großen Bruders Clemens getreten. Der 16-Jährige nahm mehrmals an der Ferienleselust teil. Nun ist es Linus, der sich die Sommerferien mit tollen Geschichten aus der Bibliothek vertreibt. „Am liebsten mag ich Krimis“, sagt der Elfjährige. Spannend und gruselig müssen sie sein. Neun Bücher hat er seit Juni gelesen. Mit dem Abschluss der Aktion will sich der Bücherwurm aber nicht in einen Lesemuffel verwandeln. „Ich lese weiter.“ Wie sein großer Bruder – auch er ist der Bücherwelt treu geblieben.

Eltern leben Leselust vor

Wie vieles lenkt das Elternhaus auch das Lesen. „Es beginnt schon mit dem Vorlesen im Kleinkindalter“, weiß Birgit Buchholz. Und dass das Eintauchen in Büchern klug macht, ist allseits bekannt. Felix Wrede nutzt es zum Beispiel, um noch mehr über Tiere zu erfahren. Kühe findet er am coolsten, sagt der Zehnjährige. Daran ist sein Wohnort – am Bauernhof – wohl nicht ganz schuldlos. So wundert es auch nicht, dass die meisten Bücher, die er während der Ferienleselust las, Tiergeschichten waren. Im Logbuch standen am Ende acht Wälzer. Nebenbei hat er übrigens in den Sommerferien noch ein Baumhaus gebaut. Vielleicht wird das ja sein neuer Lieblingsleseort?

Felix Wrede (10): Ich habe acht Bücher gelesen. Am liebsten mag ich Tiergeschichten. Quelle: Jana Franke

Zahlen und Fakten Die Wismarer Stadtbibliothek zählt 2134 Kinder und 922 Jugendliche. Zur Auswahl stehen ihnen 14 000 Medien. Bis zum 18. Lebensjahr werden von den Nutzern keine Gebühren erhoben. Die Renner bei den jungen Lesern sind die Erstlesebücher von „Ostwind“ sowie Gregs Tagebuch, Harry Potter, Die drei Fragezeichen, die Meermädchen-Saga rund um Alea Aquarius und die Krimi- und Abenteuergeschichten von Fabian Lenk.

Mit den Corona-Lockerungen dürfen Leseratten auch endlich wieder in die Wismarer Stadtbibliothek im Zeughaus – wenn auch nur eine Stunde. „Die Aufenthaltsqualität ist leider noch nicht wie gewohnt, aber wir machen das Beste daraus“, verspricht Birgit Buchholz. Ein halbes Jahr war die Bibliothek pandemiebedingt für den Publikumsverkehr gesperrt. Die Ausleihe erfolgte kontaktlos über Vorbestellungen und Übergabe im Eingangsbereich. „Die meisten Leser sind uns treu geblieben“, freut sie sich.

Awo-Schüler werden Lesemeister

Viele treue Bibliotheksbesucher kommen aus der Freien Schule der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Wismar. Prozentual haben sich von der Einrichtung die meisten Schüler an der Ferienleselust beteiligt – und werden somit Lesemeister. Belohnt wurde die Schule mit einem Büchergutschein über 200 Euro, der vom Förderverein der Stadtbibliothek gestiftet wurde. Der sieht in der Spende einen schönen Anfang für die Finanzierung einer Leseecke in der Schule, sagt Vereinsmitglied Ines Raum. „Die Schulleiterin Monika Nass bestätigte mir, dass ihre Schüler ganz fleißige Leser sind und die Bücher sogar mit auf den Pausenhof nehmen“, erzählt Birgit Buchholz.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Platz zwei belegte die Grundschule Fritz Reuter, Platz drei die Rudolf-Tarnow-Schule. Sie erhielten Gutscheine im Wert von 180 beziehungsweise 150 Euro. „Die Schulen wurden erstmals 2019 prämiert“, erklärt Birgit Buchholz. Auch seinerzeit waren es die Mädchen und Jungen der Freien Schule, die alle abhängten.

Von Jana Franke