Wismars größte Baustelle: Schwebende Eisenbahnbrücke sorgt für Aufsehen

Eine Behelfsbrücke für den Eisenbahnverkehr in den Seehafen schwebt am Donnerstag über der Großbaustelle in der Poeler Straße. Zentimeter für Zentimeter senkt sie der Kran ab. Über das knapp 20 Meter lange, sechs Meter breite und 48 Tonnen schwere Teilstück können in etwa drei Wochen die Züge rollen. Bis dahin werden die Anschlüsse für die Schienen verlegt und die Oberleitung für die E-Loks am Gleis 150 montiert.

Der erste Versuch klappt nicht ganz. Die Brücke aus dem Hilfsbrückenlager der Deutschen Bahn in Konz ( Rheinland-Pfalz) muss angehoben werden. Dann wird die Anschlussstelle nachgearbeitet. Schließlich muss alles passen, wenn die Züge mit den vielen Waggons die Brücke passieren.

Neues Gleis hat Priorität

Seit Beginn der Bauarbeiten im Mai in der Poeler Straße verläuft der Bahnverkehr in Richtung Seehafen ausschließlich über den Bahnübergang am alten Stellwerk – Posten 124. In Kürze wird es nun vorübergehend eine zweite Zufahrt zum Seehafen geben, weil gerade zum Herbst/Winter mehr Güter über die Bahn umgeschlagen werden. „Das hat für uns hohe Priorität“, sagt Matthias Münster von der Projektleitung der Deutschen Bahn.

Im Sommer nächsten Jahres wird der Rangierbahnübergang zurückgebaut. Bis dahin wird die neue Eisenbahnüberführung fertiggestellt. Die Behelfsbrücke wird einem professionellen Brückenbauwerk weichen.

Noch zwei Jahre Bauzeit

In der Poeler Straße werden sich Bahn und Autos nicht mehr kreuzen. Der Fahrzeugverkehr wird unter den drei neuen Gleisen verlaufen. Den verkürzten Tunnel nutzen dann auch Fußgänger und Radfahrer. Bis Mitte 2022 soll die Poeler Straße komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, bis Ende September 2022 sollen die Arbeiten beendet sein. Aktuell gibt es einen Zeitverzug von zwei bis drei Wochen. Das Vorhaben der Deutschen Bahn kostet 52 Millionen Euro.

Aktuell wird an allen Ecken und Enden der Baustelle gearbeitet. Fortgeführt wird der Gleisbau in Richtung Seehafen. In drei Wochen soll dann die Bahn elektrisch über das sogenannte Gleis 150 der Behelfsbrücke fahren. Dazu muss die Oberleitung auch in Nachtschichten montiert werden.

Umleitung ab November

Im Bereich Ladestraße/Poeler Tor werden Leitungen umverlegt. Über die zweispurige Umleitung soll ab November der Verkehr rollen. Damit werde Baufreiheit geschaffen im Bereich der Kreuzung Poeler Tor/Wasserstraße.

Auch zwischen den Häusern in der Poeler Straße wird gearbeitet. Die Schlitzwände für die Baugrubenwand sind fast fertig. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Schlitzwandarbeiten zwischen den Häusern in der Poeler Straße werden voraussichtlich nächste Woche Donnerstag abgeschlossen. Dann verlässt der 150-Tonnen-Bagger die Baustelle. Die 22 Meter tiefen Schlitzwände sind für die Baugrubenwand. Das Trogbauwerk – die spätere Unterführung für die Fahrzeuge – kann dann anschließend im Schutze der Baugrube hergestellt werden.

Baugrube mit Wasser geflutet

„Voll im Gange sind die Arbeiten an den Baugruben“, so Martin Hellwig, Projektleiter der Deutschen Bahn. Insgesamt gibt es vier Baudocks. Den Anfang macht der mittlere Bereich, wo später die Brücke für die Eisenbahn hergestellt wird und am Donnerstag die Behelfsbrücke montiert wurde. Ein Bagger steht auf einer Arbeitsbühne mittig über der gefluteten Baugrube, die zehn Meter tief, 32 Meter lang und etwa 15 Meter breit ist. Der Bagger holt den nassen Boden heraus. Im Oktober wird hier eine drei Meter starke Unterwasserbetonsohle gegossen. Danach kann das Wasser abgelassen werden. In die dann trockene Baugrube wird der Trog in Abschnitten hineingebaut. Das wiederholt sich in jedem der vier Baudocks.

Zeitplan 1. Mai 2020: Baustart ab 4. Mai 2020 bis Ende Mai 2022: Vollsperrung Poeler Straße Mai 2020 bis Juli 2021: Herstellung des Trogbauwerkes (verkürzter Tunnel) Mai 2020 bis Juli 2021: Neubau der Gleisanlagen Juni 2020 bis September 2021: Straßenbau und Leitungsumverlegung Knotenpunkt Poeler Tor, Bahnhofsvorplatz, Ladestraße September/Oktober 2021: Inbetriebnahme Knotenpunkt Poeler Tor mit Wegebeziehung Bahnhofstraße/Wasserstraße bis Ende 2021: Fertigstellung Ladestraße, Bahnhofsvorplatz, Fußgängerquerung durch das Trogbauwerk bis Ende Mai 2022: Fertigstellung der Poeler Straße, der Mischverkehrsfläche bis Rabenstraße und Anliegerparkplatz bis September 2022: Restleistungen Straßenbau

