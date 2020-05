Wismar

Es dauert nicht mehr lange, dann hat Wismars Hafenspitze ein neues Gesicht. Bereits im Sommer dieses Jahres soll das Gebäude neben dem Ohlerich-Speicher die ersten Feriengäste empfangen – mit Blick aufs Wasser. Direkt an der Wismarbucht entsteht das Haus, in dem 39 Ferienwohnungen untergebracht werden.

Auch einige Läden soll es geben sowie Restaurant, Wellness- und Spa-Bereich und auf dem Dach eine Skybar (in der Grafik, links oben) mit Sonnenterrasse. Von der aus lässt sich weit auf die Ostsee schauen.

Umgesetzt wird das Projekt von der Ikos GmbH und der Penta Baltic GmbH aus Berlin. Sie investieren in das Filet-Grundstück am Alten Hafen rund 15 Millionen Euro. Das Grundstück haben sie von der Stadt bekommen, weil sie den angrenzenden 34 Meter hohen Ohlerich-Speicher für rund zehn Millionen Euro saniert haben. In dem befinden sich seit dem Sommer 2018 ebenfalls Ferienwohnungen.

