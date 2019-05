Wismar

Die vorbereitenden Bauarbeiten für Wismars neue Grundschule haben begonnen. In der Bürgermeister-Haupt-Straße sind seit einigen Tagen Bagger und Planierwalze für die Tiefbauarbeiten in Aktion. Schüler für die neue Schule, die bislang noch keinen Namen hat, gibt es auch schon längst. 68 Mädchen und Jungen werden zurzeit in einem Containerbau nahe der Friedenshof-Grundschule unterrichtet – bis ihre neue Schule in der Nähe der Sport- und Mehrzweckhalle steht. Doch wann sie oder die nächsten Klassen in den fertigen Neubau einziehen können, ist noch ungewiss.

Kein genauer Termin für Eröffnung der neuen Schule

Noch im Januar hieß es, dass die neue Schule zum Schuljahr 2020/2021 fertiggestellt werden soll. Das wäre in etwa 15 Monaten und könnte etwas knapp werden. „Zum heutigen Zeitpunkt kann noch kein genauer Termin für die Fertigstellung benannt werden“, heißt es allerdings aktuell aus der Stadtverwaltung. Auch für die Namensfindung gebe es noch keinen Zeitplan. Dass Wismarer Mädchen und Jungen aber künftig eine namenlose Schule besuchen müssen, brauchen sie nicht zu fürchten. „Es ist davon auszugehen, dass der neue Name spätestens zur Eröffnung des Neubaus gefunden sein wird.“

Entwurf der neuen Schule. Sie wird in der Bürgermeister-Haupt-Straße gebaut. Quelle: Bastmann Zavracky Architekten

Der Bau der neuen inklusiven Grundschule wird nach letztem Stand etwa 9,062 Millionen Euro kosten. Ursprünglich waren einmal 7,131 Millionen veranschlagt. Eine ganz neue Schule für die Hansestadt war dringend nötig geworden, weil die Kapazitäten in Wismars anderen Grundschulen erschöpft waren und sind.

Keine neue erste Klasse für neue Schule

Zudem wird es für die neue Schule zum Schuljahr 2019/2020 keine neue erste Klasse geben. „Das haben nicht wir entschieden“, stellte Peter Fröhlich, Amtsleiter im Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten der Hansestadt Wismar, bei der letzten Sitzung des Bildungsausschusses klar. Denn verantwortlich sei das Schulamt in Schwerin.

Aktuell werden die Schüler der neuen Grundschule in einem Containerbau am Friedenshof unterrichtet – bis ihre neue Schule fertig gebaut ist. Quelle: Haike Werfel

Für die neue Schule habe es nur sieben Anmeldungen für eine erste Klasse gegeben. Zu wenige, um eine eigene Klasse aufzumachen. „Das Schulamt hat diese Kinder nun an die Fritz-Reuter-Schule und die Grundschule am Friedenshof umgelenkt“, berichtete Fröhlich im Ausschuss. „Uns gefällt diese Entscheidung nicht, aber es ist eben nicht unsere Entscheidung“, kommentierte er.

Alle anderen Grundschulen in Wismar seien mit Schülern „gut ausgelastet“. Für die Verwaltung war diese Entwicklung zudem keine große Überraschung. „Wir wussten, dass wir einen Jahrgang mit weniger Schülern haben werden“, so Fröhlich. Dazu komme, dass die evangelische Grundschule „ Robert Lansemann“ ihre Kapazitäten erweitert und nun zwölf Schüler mehr aufnehmen kann.

Viele Anmeldungen für Schulen am Kagenmarkt und Friedenshof

Insgesamt zählen die Wismarer Schulen für das kommende Schuljahr 246 Anmeldungen für die ersten Klassen. Das sind 29 weniger als noch im vergangenen Jahr. Die meisten Neuanmeldungen gab es mit jeweils 69 Schülern an der Grundschule am Friedenshof und an der Rudolf-Tarnow-Schule am Kagenmarkt.

Die Stadt Wismar hat zurzeit viel zu tun mit dem Bauen und Sanieren ihrer Schulen. So wird die Fritz-Reuter-Schule derzeit für rund 4,6 Millionen Euro saniert. Die Kinder werden so lange in einem ehemaligen Kindergarten am Friedenshof unterrichtet.

Michaela Krohn