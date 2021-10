Wismar

Am Sonnabend sind in Nordwestmecklenburg 15 neue Fälle von Covid-19 gemeldet worden und am Montag eine weitere Infektion, die am späten Sonntagabend hereinkam. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 1,3, die Infektionsinzidenz am Montag beträgt 44,9. In der Corona-Ampel des Landes steht Nordwestmecklenburg weiter auf Stufe grün.

Unter den neuen Fällen sind fünf aus dem Umfeld des Schiffbausektors in Wismar. In dem sind bereits in der vergangenen Woche einige Fälle registriert worden. Zurzeit arbeiten etwa 1500 Menschen an einem Kreuzfahrtschiff in der Werft. Viele Arbeiten kommen in Fahrgemeinschaften aus Stralsund und Rostock nach Wismar.

76 neue Corona-Fälle in einer Woche

Auch zwei Personen aus dem Bereich Handwerk und Bau haben sich mit dem Virus angesteckt. Unter den weiteren Fällen ist ein Schulkind, was aber bislang noch zu keiner Quarantäneanweisung geführt hat. Dazu kommen mehrere Ansteckungen im familiären Umfeld von bekannten Fällen, die sich bereits in Kontaktquarantäne befanden, sowie eine Person, die vor einiger Zeit an einer Feier mit einer größeren Anzahl Personen teilgenommen hatte.

In der gesamten zurückliegenden Woche sind im Landkreis 76 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die teilen sich nach Amtsbereichen wie folgt auf: Mehr als die Hälfte – 41 Infektionen – sind in der Hansestadt Wismar aufgetreten. In Gadebusch gab es sieben, in Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen sechs, in Grevesmühlen Stadt und Land jeweils fünf, auf der Insel Poel vier, in Neuburg und im Klützer Winkel jeweils drei neue Fälle. Im Schönberger Land sind zwei Infektionen gemeldet worden. Coronafrei geblieben sind Neukloster-Warin, Rehna und Lützow-Lübstorf.

Täglich dutzende Corona-Tests in Wismar

Das PCR-Testzentrum des DRK in Wismar befindet sich jetzt in der Alten Reithalle am Bürgerpark. „Die Bedingungen dort sind angesichts der kalten Jahreszeit, die jetzt kommt, einfach besser“, so Giewald. Etwa 50 bis 60 Personen lassen sich täglich testen, montags bis zu 100.

Aufgrund der jüngsten Entwicklung sei zu befürchten, dass die Zahl der Testungen weiter ansteigt. „An der Alten Reithalle gibt es genügend Parkplätze, die Leute können mit Abstand warten, darum haben wir uns dazu entschlossen.“ Die Öffnungszeiten für das Testzentrum sind montags und dienstags 9 bis 13 Uhr, mittwochs bis freitags von 10 bis 13 Uhr.

