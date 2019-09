Wobau in Wismar will lieber sanieren, als massiv neu zu bauen

Bauen und wohnen - Wobau in Wismar will lieber sanieren, als massiv neu zu bauen Wismars kommunales Wohungsbauunternehmen – die Wobau – will nicht massiv neu bauen, aber sanieren. Die Mietpreise seien in der Stadt im Gegensatz zu anderen Städten im Land gut.

Anfang 2018 wurde in der Turmstraße in Wismar ein Rotklinkerbau abgerissen. Die Wobau will dort nun neu bauen. Ansonsten will das Wohnungsunternehmen ihre Objekte aber lieber sanieren. Quelle: Michaela Krohn