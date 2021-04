Warin

Elemente von einer Kinderschaukel stehen neben dem ehemaligen Amtsgericht in Warin. Ebenso eine Teppichstange. Beides präsentiert sich stark verrostet und steht ungenutzt im hohen vertrockneten Gras. Ein Großteil der Fensterscheiben des Gebäudes ist eingeworfen, Fenster im unteren Bereich zum Teil vernagelt. Das unter Denkmalschutz stehende Amtsgericht ist 1879 gebaut und bis Mitte des 20. Jahrhunderts als solches genutzt worden. Dann entstanden Wohnungen. Bis kurz nach der Wende hatten hier Familien ein Zuhause. Seitdem steht es leer und verfällt zusehends. Doch das könnte bald ein Ende haben.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dr. Horst Brandt steht vor dem Amtsgericht und sinniert. „Wenn es fertig ist, wird es toll“, erklärt der Schweriner. Als Projektentwickler hat er nicht nur mit dem ehemaligen Amtsgericht Großes vor, er nimmt sich auch des verfallenen einstigen Kreiskrankenhauses in unmittelbarer Nachbarschaft an. „Für das Amtsgericht haben wir von der Denkmalbehörde bereits einen positiven Bauvorbescheid bekommen. Das ist die Grundlage dafür, das Gebäude zu sanieren“, freut er sich. Gibt es nun auch noch grünes Licht aus der Wariner Stadtvertretung, „können wir noch im Mai mit den Arbeiten beginnen“, erklärt Dr. Horst Brandt.

Wappen ist einzigartig

Bis Ende 2022 sollen insgesamt acht Wohnungen entstehen. Integriert wird ein Fahrstuhl, zudem soll das Gebäude Balkone bekommen. Nicht entfernt werden darf das Wappen an der linken Seite des Gebäudes – in der Art einzigartig. Zu DDR-Zeiten, so wird in der Stadt Warin erzählt, sollte eigentlich nur das Wappen unter Denkmalschutz gestellt werden. Am Ende ist das für das gesamte Gebäude geschehen. Dadurch muss nun so viel historische Substanz wie möglich erhalten bleiben und Dr. Horst Brandt darf nur so wenig wie möglich am Erscheinungsbild verändern. Das Dach allerdings muss erneuert werden, so Brandt.

Das Wappen am ehemaligen Amtsgericht ist einmalig. Quelle: Jana Franke

Wie die Wohnungen aufgeteilt sind, werde sich noch zeigen. Das Projekt steckt in den Kinderschuhen. „Unsere neue Grundrisslösung für das barrierefreie Wohnen gehen wir mit der unteren Denkmalbehörde Stück für Stück durch“, so der Projektentwickler, der auf die Beschlussfassung der Stadtvertreter im Mai hofft. Im ersten Schritt sollen die alten Garagen abgerissen und dann mit der Sanierung des Gebäudes begonnen werden.

Wohnen auch auf dem Gelände des Krankenhauses

Er hofft, dass er auch bald mit dem ehemaligen Kreiskrankenhaus starten kann. 1994 war es unter großem Protest geschlossen worden. Dann verfiel es in einen Dornröschenschlaf. Der Anblick ist alles andere als schön. Auch hier eingeworfene Scheiben, eingebrochenes Dach, graffitibeschmierte Wände.

Das Ziel von Dr. Horst Brandt ist, alle Gebäude abzureißen. Drei bis vier Häuser mit barrierefreien und zum Teil betreuten Wohnungen sind seine Vorstellungen. Investoren hätten bereits Interesse angekündigt, so Brandt. Gegen einen Abriss regt sich zum Teil Widerstand. Hobbyhistoriker Michael Hoffmann aus Neukloster vermutet noch altes Mauerwerk, das er erhalten sehen möchte. An Ort und Stelle befand sich einst eine Bischofsburg aus dem Mittelalter. 1229 soll diese erbaut worden sein. 1839 wurde sie abgebrochen und dann das jetzige Gebäude gebaut, das unter anderem als Reichsbauernschule und ab 1948 als Krankenhaus genutzt wurde.

Bürgermeister Björn Griese hofft auf ein Ende des trostlosen Daseins des Geländes, das im Eigentum der Stadt steht, und könnte sich ein Wohn- und Gesundheitszentrum im Herzen Warins vorstellen.

Von Jana Franke