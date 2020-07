Wismar

Evelyn Pumtow lehnt an der Brüstung ihres Balkons. Ein Sonnenschutz spendet ihr Schatten. „Hier kriegt mich keiner weg“, sagt sie zufrieden. Ihr gefällt es am Kagenmarkt, sie fühlt sich im Wismarer Stadtteil wohl. Gerade werden die Straßen vor ihrem Haus hergerichtet. „Es ist viel passiert“, freut sich die Mieterin – auch über ihre Wohnung. „Die ist super!“

Die Wismarer Wohnungsunternehmen, die Stadt und private Investoren haben in den vergangenen Jahren viel Geld und Städtebaufördermittel in die Hand genommen, um die Lebensqualität am Kagenmarkt immer weiter zu erhöhen. Und die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen: Vor dem Gebäude in der Rigaer-Straße 10 bis 14 steht gerade schwere Technik, ein Kran hebt Betonplatten an und legt sie auf den Boden. Das 1975 errichtete Mehrfamilienhaus wird mit Aufzügen ausgerüstet. Jeder der drei Eingänge erhält einen Lift. Mit denen können die Mieter künftig komfortabler die oberen Stockwerke erreichen.

Anzeige

Größere Familienwohnungen

Der Umbau und die Sanierung des Gebäudes ist das Hauptprojekt der Wismarer Wohnungsgenossenschaft in diesem Jahr. Es umfasst außerdem die Instandsetzung der Dachflächen, ein modernes Farbkonzept für die Fassaden, die Modernisierung der Elektroinstallation sowie die Neugestaltung der Außenanlagen einschließlich einer Feuerwehrzufahrt. Zudem entstehen in den oberen Etagen größere Familienwohnungen – die sind in Wismar sehr gefragt.

Weitere OZ+ Artikel

1996 beginnt Modernisierung

Der Stadtteil Kagenmarkt ist in den 1970er-Jahren errichtet worden. 1996 haben die ersten Modernisierungsmaßnahmen begonnen. Die halten bis heute an. Im Laufe der Zeit wurden unter anderem zwei Plattenbau-Schulen und mehrere Wohnblocks abgerissen – auch weil Ende der 1990er-Jahre viele Menschen ins Umland gezogen sind und so etliche Wohnungen leer standen. Mittlerweile gibt es eine neue Schule, die Feuerwehr ist an den Kagenmarkt gezogen. Kita und Einkaufsmarkt sind modernisiert.

Auch die Wismarer Wohnungsgenossenschaft hat in ihren Bestand investiert: 2018 wurden an den Gebäuden in der Professor-Frege-Straße 53 bis 57 und 59 bis 63 zwei Geschosse zurückgebaut. Ein Jahr später ist ein neuer Parkplatz für die Anwohner entstanden, zudem wurden umfangreiche Wohnungssanierungen durchgeführt. In diesem Jahr werden nun die Anwohnerparkplätze, Zuwegungen und Außenanlagen vor dem Gebäude in der Professor-Frege-Straße 8 bis 14 komplett erneuert.

Wobau schafft Neubau

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar (Wobau) betreut 317 Wohneinheiten am Kagenmarkt und hat einen Neubau geschaffen – das Sparkassen-Gebäude. In dem sind vier neue, 150 Quadratmeter große Unterkünfte entstanden. „Die sind sofort vermietet worden“, berichtet Geschäftsführer Klaus-Dieter Thauer. Er hat Axel Gedaschko vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen durch den Stadtteil geführt. Der Verbandspräsident hat sich einen Überblick über die Arbeit seiner Mitgliedsunternehmen (Wobau, die Wohnungsgenossenschaften WWG und Union) in der Hansestadt verschafft. Und die sah Ende der 1990er-Jahre so aus, dass viele Blocks entweder abgerissen oder um einige Etagen kleiner wurden. Ein Wohngebäude der Wobau ist noch übrig. Das sollte eigentlich in diesem Jahr auf drei Geschosse abgestockt und saniert werden. „Doch coronabedingt haben wir das auf 2021 verschoben“, ergänzt Klaus-Dieter Thauer.

Die Wobau steht für bezahlbaren Wohnraum. Ihre Miete liegt am Kagenmarkt zwischen 5,50 Euro und 8,56 Euro pro Quadratmeter.

Klimaschutz als wichtiges Ziel

Ziel der kommenden Jahre ist es, weiter zu investieren – diesmal in die Energiebilanz. Denn die Klimaschutzziele beschäftigen auch die Wohnungsunternehmen. Sie müssen umweltfreundlicher werden. Außerdem sollen mehr altersgerechte Wohnungen entstehen und der Bestand digitalisiert werden. Damit die Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften dafür Geld zur Verfügung stellen können, fordert GdW-Präsident Axel Gedaschko, den Unternehmen die Altschulden zu erlassen.

„Die Wohnungsunternehmen in Ostdeutschland haben seit der Wende Großes geleistet: Stadtumbau inklusive Rückbau und Abriss, Aufwertung von Stadtkernen und Wohnquartieren bis hin zur Attraktivitätssteigerung ganzer Regionen. Gerade angesichts dieses jahrzehntelangen gesellschaftlichen Engagements für gleichwertige Lebensbedingungen kann es nicht sein, dass die soziale Wohnungswirtschaft im Osten mit der hohen finanziellen Belastung durch Altschulden der DDR einfach alleingelassen wird“, so Gedaschko.

Von Kerstin Schröder