Bauboom in Corona-Zeiten - Wohngebiet am Schwanzenbusch in Wismar: Wie sind die Chancen auf ein Grundstück?

Zwischen der Wismarer Altstadt und der Osttangente entsteht am Schwanzenbusch ein neues Wohngebiet. Vom Bungalow bis zur Stadtvilla werden verschiedene Haustypen gebaut. Das Interesse reicht bis nach Bayern.