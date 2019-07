Wismar

Es sind Studenten der Beuth-Hochschule für Technik aus Berlin gewesen, nicht von der Wismarer Hochschule, die im Hörsaal ihre Planungen für das Hevag-Gelände vorstellten. Es sind Semesterarbeiten, Aufgaben von Dozentin Lysann Schmidt – sie lehrt zwar in Berlin, wohnt aber in Wismar, ist Kammersprecherin der örtlichen Architektenkammergruppe und Mitglied in der AG-Baukultur.

Studenten sollten in Bauvorhaben einbezogen werden

Lysann Schmidt, Architektin: „Für Studenten ist das Gelände von Lage und Struktur her eine interessante Herausforderung.“ Quelle: Christoph Wohlleben

Anders als beim Thema Hochbrücke, durch das die AG bekannt wurde, ging es an diesem Abend nicht darum, die bestehenden Planungen noch zu ändern. Die Idee stamme zwar aus der AG Baukultur, so die Dozentin, ihr sei es aber darum gegangen, dass das Gelände für Planer eine interessante Herausforderung darstelle. „Es sind theoretische Arbeiten. Wir wissen, dass die Planungen des Investors schon so gut wie abgeschlossen sind“, betont Lysann Schmidt: „Die Entwürfe könnten aber als Anregung dienen, die Ideen von Studenten bei anderen Bauvorhaben in der Stadt frühzeitig mit einzubeziehen.“

Das Gelände ist durchaus spannend als Entwurfsarbeit im Studium: In sechs Gruppen analysierten 14 Studenten das Potenzial des von einem Wäldchen umgebenen Bereichs, auf dem mal ein Gaswerk stand. „Wir haben dabei auch die Bodenbelastung mit eingeplant und aus der Not eine Tugend gemacht: Dort, wo vergifteter Boden ausgehoben werden müsste, haben wir einfach eine Tiefgarage vorgesehen“, erzählt Studentin Carla Brückmann. Für die 22-Jährige, wie auch für ihre Mitstudenten, ist es die erste Verplanung eines so großen Gebietes gewesen. Auf dem haben die meisten Gruppen hauptsächlich Wohnbebauung vorgesehen – bis zu 560 Unterkünfte, natürlich in modernen Konzeptionen und weitgehend autofrei. Die Lage in einer Senke ermöglicht dabei aber höhere Geschosszahlen, ohne von außen den Blick auf die Wismarer Altstadt zu behindern.

70 Zuhörer waren im Wismarer Hörsaal dabei

Ein etwas anderes Bild als die Entwürfe des Investors HD, der das Gelände gekauft hat. Dieser will dort hauptsächlich eine Einkaufsmeile, zwei Supermärkte und 120 Wohnungen bauen. Hinzu kommen großzügige Parkflächen – auch für Wohnmobile.

Carla Brückmann, Studentin: „Wo der Boden zu stark belastet ist, haben wir einfach eine Tiefgarage geplant.“ Quelle: Christoph Wohlleben

Zumindest einem der rund 70 Zuhörer dürften diese Entwürfe besser gefallen: Wolfgang Kühl hat jahrelang den Marktkauf in Wendorf geleitet und meint: „Ich glaube unsere Stadt braucht nicht noch mehr Supermarkt-Verkaufsflächen. Mit denen sind wir jetzt schon überversorgt.“ Auch Bürgerschaftsmitglieder sind unter den Zuschauern gewesen: Roland Kargel ( Die Linke), in der letzten Legislatur Vorsitzender des Bauausschusses, kennt sich mit dem Projekt aus. Auch er versteht die Präsentation als Anregung für die Zukunft: „Solche Einbeziehung von Studenten kann hilfreich sein, wenn sie rechtzeitig kommt. Dann aber am liebsten mit der Hochschule Wismar“, betont Kargel: „In diesem Fall ist die Stadt nicht mehr Eigentümer des Geländes und wir sind froh, dass wir nach jahrelanger Suche endlich einen Investor gefunden haben.“ Denn seit Langem galt das Hevag-Gelände als „städtebaulicher Missstand“.

Auch Beachvolleyballfelder und eine Skateanlage finden sich in einzelnen Entwürfen. Viele frische Ideen, die vom Publikum interessiert diskutiert wurden.

Fraktionen wollen im Gespräch bleiben

Vom Investor war an diesem Abend kein Vertreter anwesend – das Unternehmen habe sich im Vorfeld aber durchaus interessiert gezeigt. „Wir werden ihnen die Entwürfe im Nachhinein zusenden und schauen mal, ob diese den Bauherren noch inspirieren“, sagt Lysann Schmidt.

Manfred Wahls möchte für die CDU-Fraktion mit der AG-Baukultur im Gespräch bleiben: „Wichtig ist, dass Diskussionen über Projekte sachlich bleiben“, beurteilt er die Arbeit der AG. „Ich glaube nicht, dass das heute Vorgestellte die Planungen des Investors noch beeinflussen wird, da die Verträge schon alle geschlossen sind.“ Das sieht auch Frieder Bohacek von der SPD-Fraktion so: „Es ist dennoch immer interessant, Alternativen zu hören und sich die Visionen von Studenten zu einem solchen Thema anzusehen.“

Im Dezember hatte die HD-Investitions- und Verwaltungs-GmbH zusammen mit den Entwürfen für die Bebauung auch den Abschluss von Verträgen mit Aldi und Edeka bekannt gegeben. Sönke Reimann, eines der bekanntesten Mitglieder der AG Baukultur betonte zur Eröffnung der Veranstaltung ebenfalls, dass es sich hier um Gedankenspiele handle – zeitgleich hält die AG weiter daran fest, dass sie anstatt eines Neubaus der Hochbrücke dort lieber eine Troglösung hätte. „Die Präsentation heute soll aber eher Potenziale für die Zukunft zeigen, wenn man studentische Projekte frühzeitig in Planungsprozesse einbindet. Und nicht erst, wenn alles in Sack und Tüten ist“, so Reimann.

