Wohnungslos nach Brand oder Hochwasser: So helfen Städte in Mecklenburg

Innerhalb weniger Minuten war Cornelia Puls obdachlos. Durch Starkregen am 31. Juli war die Kellerwohnung der Bad Doberanerin überflutet worden. Doch wohin, wenn das Zuhause durch Unwetter oder einem Brand nicht mehr bewohnbar ist? Vereinzelt gibt es in den Städten und Kommunen zwischen Grevesmühlen und Rostock Notfallwohnungen. Die Regel ist es nicht.

„Ich wünsche, dass das, was mir passiert ist, keinem passiert“, sagt Cornelia Puls. „Es ist schrecklich, wenn man kein Zuhause mehr hat.“ Möbel, Kleidung, Ausstattung – alles ist den Fluten zum Opfer gefallen. Auch die persönlichen Dinge. Um die trauert die 59-Jährige am meisten. „Eine kleine Schale mit Bildern habe ich retten können.“

Betroffene fordert, Wohnungen für den Notfall vorzuhalten

Auf der Straße muss Cornelia Puls nicht leben. Sie ist bei ihrer Tochter, die ebenfalls in Bad Doberan lebt, untergekommen, hat Kleidung gespendet bekommen. „Aber jeder möchte ja irgendwann wieder sein eigenes Reich haben.“ Eine Wohnung für solche Notfälle hat die Stadt Bad Doberan nicht. „Es muss sein, dass die Stadt so eine Wohnung vorhält. Es kann immer zu einer Katastrophe kommen. Was ist, wenn es eine Familie trifft“, so Puls.

Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan: „Ich werde das in die nächste Aufsichtsratssitzung der Wig einbringen und besprechen, dass eine Wohnung vorgehalten wird.“ Quelle: Anja Levien

Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) will sich des Themas annehmen. „Ich werde das in die nächste Aufsichtsratssitzung der Wig einbringen und besprechen, dass eine Wohnung vorgehalten wird“, sagt er. „Es gibt immer einen Notfall.“ Durch Frau Puls sei er überhaupt auch auf die Idee gekommen.

Nach Brand in Kühlungsborn : 30 Mieter werden untergebracht

In Kühlungsborn waren nach einem Kellerbrand am 26. Juli 30 Wohnungen vorerst nicht mehr bewohnbar, weil der Rauch sich über drei Treppenaufgänge verbreitet hatte. Für die Mieter mussten Ausweichquartiere gefunden werden. Die AWG, Stadt und die städtische Wohnungsbaugesellschaft Noveg halfen beim Organisieren. In der Feuerwehr war eine Notfallunterkunft mit Feldbetten eingerichtet worden.

Am Tag nach dem Brand in einem Wohnhaus im Hanne-Nüte-Weg in Kühlungsborn organisieren Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian (v.l.), AWG-Chefin Petra Mader, Noveg-Chef Steffen Bormke und Kühlungsborns Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski Wohnungen für die Mieter. Quelle: Anja Levien

Wohnungen für solch einen Notfall würden insofern im Ostseebad vorgehalten, als dass bei der Noveg geringe Leerstände zu verzeichnen sind, teilt Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) mit. „Diese wären jederzeit verfügbar, so wie es auch im Fall des Brandes im Hanne-Nüte-Weg angeboten wurde.“ Zwei bis drei Wohnungen ständen so zur Verfügung.

„Darüber hinausgehende Vorhaltungen werden nicht getätigt und sind so auch noch nicht relevant geworden. Der Brandkatastrophe im Hanne-Nüte-Weg konnte allerdings auch wirksam begegnet werden, indem Wohnungen in der Umgebung durch die AWG akquiriert wurden“, so Kozian.

Leer stehende Wohnungen bei Bedarf in Neubukow

Auch in Neubukow hat die Wohnungsverwaltungs GmbH Neubukow leer stehende Wohnungen im Bestand. „Die können im Notfall genutzt werden, sind aber nicht möbliert“, sagt Geschäftsführer André Geisendorf. Das könne man dann aber organisieren. Im Notfall könne man aber auch gucken, ob auf Ferienwohnungen oder Hotels ausgewichen werden könne. Ihm sei nicht bekannt, dass bisher in Neubukow so ein Notfall mal eingetreten sei.

Grevesmühlen hat möblierte Gästewohnungen

Extrawohnungen für den Notfall hält die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (Wobag) in Grevesmühlen nicht vor. „Da wir aber neben unseren eigenen Wohnungen auch über möblierte Gästewohnungen verfügen, wären wir – aus heutiger Sicht – in der Lage, kurzfristig Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen“, teilt Geschäftsführerin Uta Woge mit. Allerdings seien diese Möglichkeiten sehr stark von der Anzahl der unterzubringenden Menschen sowie von der jeweiligen Situation der Belegung der Wohnungen und Gästewohnungen abhängig.

Landkreise verweisen auf Zuständigkeit der Kommunen

Die Landkreise Rostock und Nordwestmecklenburg halten keine Notfallwohnungen vor. „Dafür sind die Kommunen zuständig“, sagt Petra Rappen, Sprecherin des Landkreises Nordwestmecklenburg. Bei einem Katastrophenfall würden Sporthallen als Unterkünfte hergerichtet werden.

Der Landkreis Rostock kann in Notsituationen auf Wohnungen zugreifen, die ihm für andere Zwecke zur Verfügung stehen, sagt Sprecher Michael Fengler. „Auf Anfrage können diese Wohnungen von Kommunen genutzt werden. Das Sachgebiet Integration und Unterbringung im Sozialamt verwaltet die Wohnungen.“

In Wismar gibt es keine Notfallwohnungen

Die Hansestadt Wismar halte keine Notfallwohnungen vor, informiert Nicole Buchmann. Habe das auch nicht vor. „Im Falle einer Evakuierung würde auf Turnhallen und im Bedarf auf Hotels ausgewichen.“

Vom Hochwasser war zuletzt auch die Hansestadt Rostock stark betroffen. Vergangene Woche liefen hier im Bahnhofsviertel innerhalb von 48 Stunden die Keller zwei Mal voll. Zwei schwere Gewitter waren über die Stadt gezogen.

Zwei Mal binnen 48 Stunden liefen an der Bahnhofstraße in Rostock vergangene Woche die Keller voll. Quelle: Andreas Meyer

Würde jemand in Rostock durch Brand- oder Wasserschaden seine Wohnung nicht mehr nutzen können – in eine Notfallwohnung kann er nicht ziehen. Diese hält die Stadt laut Stadtsprecher Ulrich Kunze nicht vor. „Zunächst obliegt es den möglicherweise Betroffenen, eine Lösung zu finden. Häufig helfen Verwandte und Bekannte. Aber auch Rostocker Wohnungsunternehmen unterstützen bei der Suche nach einer Unterkunft für möglicherweise betroffene Mieter gegebenenfalls auch zunächst in einem Hotel oder Hostel.“

Amt für Jugend, Soziales und Asyl kann helfen

Zuständig für die Sicherung von Wohnraum, die Vermeidung von Wohnungslosigkeit und die Wohnungslosenhilfe sei das Amt für Jugend, Soziales und Asyl. „Hier würden zunächst Gemeinschafts-Notunterkünfte zur Verfügung stehen, zum Beispiel im Hawermannweg“, sagt Ulrich Kunze.

Gibt es eine Vielzahl von Betroffenen, werden in Rostock Notunterkünfte in Sporthallen oder Schulen eingerichtet.

Cornelia Puls aus Bad Doberan kann bald in eine neue Wohnung einziehen. „Auf dem Buchenberg wird gerade eine Wohnung saniert.“ Sie möchte sich dafür vor allem beim Bürgermeister Jochen Arenz und der Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft (Wig) Bad Doberan bedanken, die so schnell geholfen hätten. Und auch allen anderen Helfern und Spendern ist sie dankbar. Auf einem für sie eingerichteten Spendenkonto sind 600 Euro zusammengekommen. „Das hilft mir ganz doll“, sagt sie erfreut.

Von Anja Levien