Gibt es um Wismar bald ein erstes Wolfsrudel? Die Beobachtungen von Einzeltieren nehmen zu. Ein Video mit einem Wolf vom Dienstag sorgt für Aufsehen. Er wurde am Lenensruher Weg gesichtet. Nur wenige hundert Meter weiter befindet sich eine Schule.

Wolf am Lenensruher Weg in Wismar gesichtet – Video sorgt für Aufsehen

