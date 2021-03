Wismar

Der Wolf, der am 16. März am Lenensruher Weg in Wismar gesehen wurde, hat für viel Gesprächsstoff gesorgt. Eine Anwohnerin hatte das Tier gegen 4 Uhr aus dem Auto heraus mit dem Handy gefilmt. Der Wolf lief vom Containerstellplatz Ecke Arndtstraße/Lenensruhe in Richtung Lenensruher Teich mit dem Landschaftsschutzgebiet im Hinterland.

Jäger und Wolfsexperten waren sich sicher, dass es sich um einen Wolf handelt. Zu den Experten zählt Norman Stier von der TU Dresden. Er ist für das Wolfsmonitoring in Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich.

Waren es Wolfsspuren?

Nach der Veröffentlichung in der OZ mailte Sven Hempel einige Fotos an die Redaktion. Die Aufnahmen stammen vom 17. Januar, als er am Mühlenteich unterwegs war. Sven Hempel schreibt: „Ich habe diese als Wolfsspuren gedeutet und mich gefreut, dass die Natur dieser Art wieder Raum gibt. Zudem erhalten wir so vielleicht einen gewissen Druck auf die ausufernde Wildschweinpopulation. Ich freue mich auf ein Nebeneinander der Arten.“

Ein Foto vom 17. Januar 2021 am Mühlenteich in Wismar. Es könnte sich um eine Wolfsspur handeln. Quelle: Sven Hempel

Die Fotos hat die OZ zur weiteren Begutachtung an Uwe Wandel weitergeleitet. Der Wolfsbeauftragte von Nordwestmecklenburg hatte keine Zweifel, dass es sich bei dem Tier im Video um einen Wolf handelt.

Diskussion zum Wolf

Torsten Baum ist nachts als Zeitungszusteller unterwegs. Er meint: „Ich erlebe viel schlimmere Sachen als den Wolf. Der ist harmlos und froh, wenn ihm keiner etwas tut. Schlimmer ist für mich das Problem mit den Wildschweinen, die nachts in Wohngebieten rumlaufen und zwar in fast ganz Wismar.“

Held Petra schreibt bei OZ-Facebook zu dem Thema: „Wölfe gibt es schon seit ungefähr zwölf Jahren wieder im näheren Umfeld von Wismar. Die Förster und Jäger wissen das. Kein Tier hat bisher Schaden angerichtet. Sie sind scheu und halten sich dort auf, wo Menschen selten hingelangen. Wir Menschen müssen nur vermehrt darauf achten, keine Lebensmittel, zum Beispiel Verpackungen im gelben Sack, auf der Straße zu lagern. Seid froh, dass die Wölfe wieder heimisch sind. Zeigen sie uns doch, dass sich die Natur wieder erholt und sich ein gesundes Ökosystem einstellt.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Andere reagieren skeptischer. Wenn etwas passiert, „ist der Aufschrei gegen die Verantwortlichen sicherlich groß“, meint André Reinsch. Mario Huth ist sich sicher: „Wölfe meiden den Menschen. Die Medien, Märchen und die Filmindustrie haben ihn zum Bösen gemacht.“ Christa Böttner schreibt: „Die Tiere kommen nur in die Nähe von Menschen, wenn sie Hunger haben.“

Von Heiko Hoffmann