Mit den Corona-Lockerungen kann das kulturelle und sportliche Leben in Wismar nach monatelanger Pause wieder Fahrt aufnehmen. Neben der Bibliothek, die von Dienstag, 1. Juni, schrittweise in den Normalbetrieb geht, werden ebenfalls die Museen und Ausstellungen ab Juni geöffnet.

Das gilt in Wismar zum Beispiel für das Schabbell, das Phantechnikum, für die Aussichtsplattform St. Georgen, die Ausstellung „Raumzeichen“ in St. Georgen, für das Welterbehaus, den Marienkirchturm. Hier werden, so die Stadt, begleitete Selbsttests angeboten.

Großes Testzentrum in der Altstadt

Besucher können auch das Testzentrum in der Altwismarstraße nutzen. Dort werden die Kapazitäten hochgefahren. Nach Angaben der Johanniter, die zusammen mit den Maltesern das Testzentrum betreiben, sind täglich bis zu 2500 Tests möglich. Zwölf Teststrecken werden aufgebaut, sodass alle fünf Minuten zwölf Personen getestet werden können.

Sport läuft an – Hallen öffnen in den Ferien

Im Bereich Sport ist ab 1. Juni wieder Trainingsbetrieb für alle Sportarten möglich. Dies gilt für alle Altersgruppen. Eine Trainingsgruppe darf im Freien bis zu 25 Teilnehmer und im Innenbereich bis zu 15 Teilnehmer haben. Im Innenbereich müssen die Erwachsenen getestet sein.

Bürgermeister Thomas Beyer (SPD): „Wir erwarten, dass es in diesem Jahr einen erhöhten Bedarf für den Trainingsbetrieb in den Sommerferien geben wird. Der Bereich Sport der Stadtverwaltung hat sich darauf eingestellt.“ Pflegearbeiten seien weitestgehend vorgezogen worden, sodass sowohl die Sportplätze als auch die Sporthallen für den Trainingsbetrieb in den Ferien genutzt werden können. Dies werde allen Sportvereinen mitgeteilt, konkrete Absprachen sollen direkt mit den Vereinen getroffen werden. Auch die Gemeinde Gägelow lässt ihre Sporthalle in den Sommerferien offen.

Wasserprobe im Wonnemar

Den Betreiber des Wonnemar hat die Stadt aufgefordert, den Betrieb für Schul- und Vereinsschwimmen sicherzustellen. Theoretisch ist das ab dem 1. Juni möglich. Der Betreiber habe mitgeteilt, dass die rechtzeitige Öffnung von der Wasserbeprobung abhängig sei und man sich diesbezüglich um eine Ausnahmegenehmigung beim Gesundheitsamt des Landkreises bemühe. Beyer: „Selbstverständlich muss die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer gewährleistet sein, gleichwohl erwarten wir hier zügiges Handeln und Vertragserfüllung.“ Eine endgültige Information wird in Kürze vom Wonnemar erwartet.

Rathaus öffnet vorsichtig

Die Stadtverwaltung selbst wird nach den Monaten mit Terminvergaben wieder Öffnungszeiten einrichten. Der Rathaus-Chef spricht von der „Balance zwischen Mitarbeiterschutz und Dienstleistungsangebot für Bürgerinnen und Bürger“. Heißt im Klartext: Nicht alles wird sofort wieder möglich sein.

Beyer: „Es ist zu spüren, wie sehr Einzelhändler, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kultur und auch Kulturschaffende, wie sehr sich die Tourismusbranche und die Sportlerinnen und Sportler freuen, dass es wieder losgeht. Das ist allen zu gönnen.“ Gleichzeitig appelliert der Bürgermeister an das Einhalten von Regeln: „Es wäre fatal, wenn es durch Leichtfertigkeit einen Rückfall geben würde.“

Von Heiko Hoffmann