Die Hansestadt und der neue Wonnemar-Investor – das passt (noch) nicht. Beide Seiten äußern Erwartungen, die der Partner für ein gutes Miteinander erfüllen müsste.

Am Mittwoch hatte die AIM Spa Deutschland GmbH aus Passau um Geschäftsführer Robert Maier in Wismar erste Zukunftspläne vorgestellt. Am Donnerstag kam die Reaktion aus dem Rathaus: „Die Stadtverwaltung ist erfreut, dass die neuen Eigentümer des Wonnemar Wismar in ihren Verlautbarungen gegenüber der Presse viele positive Signale für den Fortbestand des Wonnemar gesetzt haben. Öffentliche Verlautbarungen ersetzen allerdings keine schriftlichen Zusagen.“

Stadt musste einspringen

Nicht gut angekommen sind zum Beispiel Äußerungen des Investors, dass dieser im Zusammenhang mit Reparaturarbeiten, Energiebeschaffung und Wartungsarbeiten von einem Vertrauensvorschuss spricht. Dazu sagt die Stadt, dass vieles nicht aus gutem Willen der Investoren geschehe, „sondern aus langfristigen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Hansestadt. Dies ist Ende des vergangenen Jahres nicht mehr gewährleistet gewesen, da die Strom-, Gas- und Wasserlieferungen nicht mehr bezahlt wurden“.

Wenn die Stadt hier nicht eingesprungen wäre, hätte dies unweigerlich Schäden am Bad verursacht. Leider sei dies für den Schaden im Wellenbad nicht gelungen. „Daher wurde die Ausübung des Heimfallrechts durch die Hansestadt Wismar erklärt, um Schaden abzuwenden“, heißt es in einer Erklärung.

Kein Konzept vorgelegt

Thomas Beyer, Bürgermeister Quelle: Anne Karsten

Bürgermeister Thomas Beyer (SPD): „Das Unternehmen beziehungsweise die Unternehmensgruppe hat sich entgegen anderer Zusagen weder zu den Forderungen der Hansestadt schriftlich geäußert noch ein belastbares und nachvollziehbares Konzept für den Weiterbetrieb des Wonnemar vorgelegt. Die Heimfallerklärung kann nur zurückgenommen werden, wenn es schriftliche Zusagen über die in Rede stehenden vertraglichen Verpflichtungen und die ausstehenden Forderungen gibt. Sollten unsere berechtigten Forderungen erfüllt werden, steht einer gemeinsamen erfolgreichen Zusammenarbeit nichts im Wege. Allerdings hilft es nicht, uns unter Druck zu setzen, ohne das zu erfüllen, was vereinbart ist.“ Bei den Forderungen soll es um etwa 600 000 Euro gehen.

Bei der Errichtung des Wonnemar hatte die Hansestadt Wismar das Grundstück zur Verfügung gestellt und sich auf 30 Jahre zur Zahlung an die finanzierende Bank verpflichtet. Im Gegenzug sollte der Vertragspartner das Schwimmbad nicht nur für die Allgemeinheit, sondern auch für den Vereins- und Schulsport öffnen und in einem guten Zustand halten.

