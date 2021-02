Wismar

Nach der ersten Freude über den Verkauf der Gesellschafteranteile an einen neuen Investor des Wonnemar in Wismar kommen Fragen auf. Wer ist der Investor, was hat dieser vor, über welche Erfahrungen im Badbetrieb verfügt er?

Der Stuttgarter Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz hat vor einer Woche erklärt, dass ein Investor die insolvenzfreien Besitzgesellschaften der Wonnemar-Erlebnisbäder in Wismar, einschließlich des Hotels, in Sonthofen, Bad Liebenwerda und Marktheidenfeld übernimmt. In Wismar werden demnach auch die Mitarbeiter übernommen.

Anzeige

Unternehmen aus Passau

Allerdings wolle der Käufer zunächst nicht genannt werden, hieß es in einer Mitteilung des Insolvenzverwalters. Nur so viel: „Es handelt sich um einen deutschen Investor mit Branchenerfahrung.“ Das lässt Raum für Spekulationen.

Durchgesickert ist, dass es sich um ein Unternehmen aus dem bayerischen Passau handelt. Die Firma AIM Spa Deutschland GmbH mit Sitz in der Brixener Straße 13 in Passau ist Ende 2020 gegründet worden. Geschäftsführer ist Robert Maier. Eine Homepage gibt es nicht, Recherchen im Netz ergeben, dass es unter der Adresse mehrere Firmeneinträge gibt. So zum Beispiel für die AIM Center GmbH, die für eine Ladenpassage in Minden gegründet wurde. Dazu gibt es einige Schlagzeilen.

Kontakt mit der Stadt

Inzwischen hat es einen ersten Kontakt zwischen dem Investor und der Hansestadt gegeben. Ein Ergebnis ist offenbar, dass die Stadt ab sofort den Notbetrieb während des Corona-Stillstands dem neuen Investor überlässt. „Wir messen ihn an seinen Taten“, ist aus der Stadtverwaltung zu hören.

„Es geht um Lösungen und dass am Ende ein schöner Erfolg rauskommt.“ Robert Maier, Investor für das Wonnemar Wismar Quelle: privat

Auf OZ-Nachfrage wollte sich der neue Investor, Robert Maier, nicht im großen Stil äußern, weil dies so vereinbart worden sei. Er sagte aber, dass er erst am Mittwoch in Wismar war, davor im Januar und demnächst einige Male. Auf die Frage, ob das Bad nach der coronabedingten Schließung öffnen werde, sagte Maier: „Das ist selbstverständlich unser Plan.“

Schäden im Wonnemar

In Wismar habe man eine Reihe von Dingen besprochen. Maier: „Wir haben uns die Fliesenschäden angeschaut und es gibt einen Rohrbruch. Wir sind beim Abklären und wollen die Sachen vernünftig am Laufen haben.“ Und weiter: „Wir wollen immer, dass das vorhandene Management erhalten bleibt, weil es über gute Erfahrungen verfügt.“ Man suche die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

Maier: „Es geht um Lösungen und dass am Ende ein schöner Erfolg rauskommt. Wir müssen kein Geschäft machen, wir können Geschäfte machen. Es macht letztlich nur Spaß, wenn es am Ende erfolgreich ist, die Beteiligten Freude haben, die Bäderleiter, die Angestellten und die Kunden.“

Angesprochen auf die vielen Gesellschaften aus unterschiedlichen Branchen, bei denen Maier als Geschäftsführer fungiert, sagt er: „Wir haben grundsätzlich eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie (kaufen und halten; Anm. d. Red.). Wir sind nicht die, die einsteigen und schnell wieder raus sind.“ Er mache diese Geschäfte seit über 20 Jahren. 2007 habe er eine Anlage veräußert, 2020 drei Unternehmungen, „weil es auf dem Markt sehr gute Preise gab. Ansonsten behalten wir die Sachen langfristig.“ Meistens gelinge es, die finanzielle Basis zu verbessern.

Hansestadt reagiert abwartend

Norddeutsch unterkühlt hatte sich die Hansestadt mit einem Statement in dieser Woche zu Wort gemeldet. „Mit dem Verkauf des Wonnemars durch den Insolvenzverwalter der Interspa gehen die Gesellschafteranteile des bisherigen Geschäftspartners der Hansestadt Wismar – der HWR Bäder und Freizeitanlagen GmbH & Co. KG – an die neue Vertragspartnerin, die Firma AIM Spa Deutschland GmbH, über.“ Damit gehe die Hansestadt davon aus, dass die Vertragspartnerin nunmehr ihren Vertragspflichten nachkommt. „Für eine mögliche Lösung mit einem weiteren Bieter – der HW Leasing GmbH – wäre dann kein Raum“, so die Reaktion der Stadt.

Und weiter hieß es zu Beginn der Woche: „Derzeit verletzt die Vertragspartnerin noch immer ihre Pflicht zur Aufrechterhaltung des Notbetriebes. Deshalb steht auch noch immer der ausgesprochene Heimfall im Raum. Im Zuge des Erbbaurechts könnte dann eine Rückübertragung auf die Hansestadt Wismar als ursprünglicher Rechtsinhaberin erfolgen.“ Dazu seien die nächsten Gespräche abzuwarten.

Nach OZ-Recherchen soll es um Verbindlichkeiten von etwa 600 000 Euro für zum Beispiel Strom, Wasser und Erbpacht gehen. Die Summe will Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) nicht kommentieren. Der Standpunkt der Stadt ist aber klar: „Wir machen die Forderungen, die entstanden sind, alle geltend.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der neue Gesellschafter der HWR-Besitzgesellschaft für das Grundstück ist (noch) nicht Gesellschafter der Betreibergesellschaft. Diese befindet sich noch in der Regelinsolvenz. Zuständig ist hier der Insolvenzverwalter. Die Hansestadt ist vertraglich allein mit der Besitzgesellschaft verbunden. Würde der Notbetrieb nicht abgesichert, also das Bad kalt werden und das Wonnemar Schaden nehmen, könnte die Stadt vom sogenannten Heimfallrecht Gebrauch machen.

Von Heiko Hoffmann