Wismar

Das Wonnemar öffnet wieder. Am 4. Februar, pünktlich zum Start in die Winterferien, will das Spaßbad wieder Besucher willkommen heißen.

„Wir wissen, dass vor allem die Kinder schon sehr darauf warten. Deshalb planen wir das jetzt ganz fest ein, wenn auch unter Vorbehalt“, sagt Center-Manager Peter Spiekermann. Seine Hoffnung: Der Hospitalisierungswert ist dann nicht so hoch, dass das Bad geschlossen bleiben muss.

In Mecklenburg-Vorpommerns Schwimmhallen gilt bei den Warnstufen Orange und Rot die 2G-plus-Regel. Stand heute haben also nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Sie müssen aber zusätzlich einen tagesaktuellen Corona-Negativ-Test vorzeigen. Wer eine Booster-Impfung erhalten hat, ist von der Testpflicht befreit. Das Wonnemar wird wieder eine Schnelltestung vor Ort anbieten.

Vorverkauf im Online-Shop garantiert Eintritt

Trotz Öffnung bleiben die Kapazitäten für die Badegäste nach wie vor begrenzt, denn das Team muss die Besucherströme steuern. Dafür hat das Management die Auslastung durch die Hotelgäste und die Fitnesskunden zu berücksichtigen. „Es gibt also wieder die Zeitfenster von 10 bis 15 Uhr und von 16 bis 21 Uhr“, sagt Peter Spiekermann. „Wer seine Tickets im Online-Shop kauft, der hat dann einen garantierten Eintritt.“ Sollte es zu freien Kapazitäten kommen, was sich der Center-Manager in den Ferien kaum vorstellen kann, dann sind Restkarten an der Wonnemar-Kasse erhältlich.

Die Mitarbeiter sind in Vorfreude versetzt, berichtet er. Alles wird zum Freitag, dem 4. Februar, hochgefahren. Lediglich der Solestollen, das Dampf- und das Steinbad müssen als aerosolbildende Bereiche nach der Corona-Landesverordnung weiterhin geschlossen bleiben.

Spiekermann: Schwimmbäder sind keine Pandemie-Treiber

„Wir sind hoffnungsfroh“, erklärt Peter Spiekermann mit Blick auf die Wiederöffnung. „Vielleicht wird es ja mit der Ampelwarnfarbe Gelb und Grün für uns noch etwas günstiger, sodass die Besucher einen einfacheren Zutritt haben. Die Zeitfenster würden wir auch gerne wieder auflösen und einen normalen Eintritt ermöglichen.“ Im Hinterkopf habe der Manager immer die nach deutschem Maßstab härtesten Regeln, die die Landesregierung verordnet. Die Maßnahmen seien deutlich schärfer, als die vom Bund einheitlich beschlossenen.

Dabei hätten sich die Spaß- und Schwimmbäder bislang nicht als Pandemie-Treiber erwiesen. Sie befanden sich nach Auswertungen der Luca-App im vergangenen Oktober mit 0,6 Prozent ganz am Ende der Liste, während Clubs, Bars und Diskotheken auf den vorderen Plätzen rangierten.

Letztmalig hatte das Wonnemar am zweiten Weihnachtstag geöffnet. Seitdem durften nur Gäste des Wonnemar-Hotels, Vereine und Schulklassen das Schwimmbad nutzen. Während der fast sechswöchigen Zwangspause hätte das Spaßbad tageweise öffnen dürfen. Dieses Hin und Her sei laut Spiekermann betriebswirtschaftlich aber nicht zu vertreten.

Von Haike Werfel