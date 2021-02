Wismar

Für die Zukunft des Wismarer Wonnemar zeigt sich ein Hoffnungsschimmer. Nach OZ-Informationen gibt es mindestens zwei Interessenten. Ein regionaler Investor möchte nur das Wismarer Freizeitbad übernehmen, der andere Interessent ist an der Übernahme aller Bäder der Stuttgarter Interspa-Gruppe interessiert.

Seit dieser Woche steht fest: Die Sanierung der Interspa-Gruppe wird nicht mehr in Eigenverwaltung, sondern in einem Regelinsolvenzverfahren fortgesetzt. Für die Interspa-Holdinggesellschaft sowie die fünf Betriebsgesellschaften der Wonnemar-Erlebnisbäder in Wismar, Sonthofen, Bad Liebenwerda, Marktheidenfeld und Backnang wurde ein Insolvenzverwalter bestellt.

Stillschweigen vereinbart

Über die laufenden Investorengespräche dürfe Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz von der Stuttgarter Kanzlei Menold Belzer aufgrund gegenseitiger Verschwiegenheitsverpflichtungen öffentlich keine Auskunft geben, hieß es am Mittwoch.

„Dazu können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern.“ Peter Dost, Geschäftsführer HW-Leasing GmbH Wismar Quelle: Picasa

Stadtverwaltung und Politik halten sich öffentlich mit Angaben zu Investoren zurück. Dennoch ist durchgesickert: Interessent für das Wismarer Wonnemar ist die HW Leasing GmbH. Die Leasinggesellschaft mit Hauptsitz am Spiegelberg in Wismar ist ein gestandenes Unternehmen mit bundesweit mehreren Niederlassungen.

Auf OZ-Nachfrage zum Kaufinteresse sagt Geschäftsführer Peter Dost: „Dazu können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern.“ Dementiert hat er aber das Interesse am Bieterverfahren nicht. Das dürfte mit der Verschwiegenheitsverpflichtung zusammenhängen. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) wollte das Kaufinteresse nicht kommentieren, er dementierte es ebenfalls nicht.

Zweiter Investor will alle Bäder

Der zweite Interessent soll seinen Sitz in Passau (Bayern) haben. Dieser will offenbar alle Bäder kaufen. Das könnte wiederum den Zuschlag des Wismarer Wonnemar an HW Leasing nicht leichter machen. Zumal das Wonnemar in Wismar als das Bad mit den besten Zahlen in der Gruppe gilt. Außerdem wird in der Regel zunächst ein Verkauf im Paket angestrebt.

Was meinen Wismarer Politiker?

René Domke, FDP-Fraktionschef in der Bürgerschaft und Finanzexperte, ist überzeugt: „Es wird sicher Interessenten geben für den Betrieb des Bades.“ Er sieht in einem Regelinsolvenzverfahren das Potenzial eines Neuanfangs bei einem tragfähigen Konzept. Dazu René Domke: „Man sollte jetzt keine Schwarzmalerei betreiben.“

CDU-Fraktionschef Tom Brüggert sagt zur aktuellen Situation: „Wir brauchen eine schnelle und nachhaltige Lösung mit möglichst vielen erhaltenen Arbeitsplätzen. Wismar braucht das Bad, nicht nur für touristische Zwecke, sondern auch für uns Wismarer.“

Einfluss der Stadt begrenzt

Beim Erhalt des Wonnemar ziehen Stadtverwaltung und Bürgerschaft in Wismar an einem Strang. Allerdings ist die Einflussnahme der Stadt begrenzt. Das Insolvenzverfahren läuft bei der Interspa-Holding (Muttergesellschaft) und den fünf einzelnen Betriebsgesellschaften. Dort ist die Stadt kein Gläubiger. Eine Vertragsbeziehung hat die Stadt allein mit der Besitzgesellschaft. Diese befindet sich nicht in der Insolvenz. Der Vertrag regelt den bestehenden Erbpachtvertrag.

Wer das Wismarer Bad bekommt, wird letztlich der Insolvenzverwalter mit der Gläubigerversammlung entscheiden. Auch wenn Wismar dort kein Mitspracherecht hat, „prüfen wir täglich, wie wir unsere Position verbessern oder uns in das Verfahren einbringen können“, so der Bürgermeister. Beyer: „Alles, was wir machen, zielt auf die Fortführung des Wonnemar, aber wir sind nicht Herr des Verfahrens.“

Wismar sichert Notbetrieb

Die Stadt hat sich bereiterklärt, den Notbetrieb des Spaßbades zu sichern. Seit Mitte Dezember werden Rechnungen für Wasser, Strom und Gas übernommen. Monatlich geht es um gut 50 000 Euro.

Erst am Mittwoch hat sich der Hauptausschuss der Bürgerschaft unter anderem mit dem Notbetrieb während der Corona-Zwangsschließung befasst. Auf Nachfrage sagt dazu Tom Brüggert: „Wir haben eine schwierige Situation. Die Hansestadt tut alles, um das Bad weiter warm zu halten und die bestmöglichste Ausgangsposition für die Stadt zu erhalten.“ Auch Linken-Fraktionschef Horst Krumpen ist überzeugt, dass die Stadt alles unternimmt für eine Fortführung des Wonnemar.

Sollte die Interspa-Gruppe bestimmten Verpflichtungen nicht nachkommen, bereitet sich die Stadt parallel auf ein sogenanntes Heimfallrecht vor. Die Stadt könnte Eigentümer des Bades werden und würde sich dann einen neuen Betreiber suchen.

Zu den Hintergründen des Regelinsolvenzverfahrens sagt Insolvenzverwalter Sedlitz: „Die Rahmenbedingungen für eine Sanierung der Interspa-Gruppe haben sich während der vergangenen Monate infolge der Corona-Pandemie zunehmend verschlechtert. Erst kam es zu einem zweiten Lockdown, dessen Ende nicht abzusehen ist. Und nun bleiben die zugesagten staatlichen Finanzmittel aus.“

Von Heiko Hoffmann