Das ging schneller als erwartet: Die Wonnemar-Bäder sind größtenteils verkauft, auch das Wismarer Spaßbad. Nur vier Tage nach Beginn der Regelinsolvenzverfahren präsentiert der Stuttgarter Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz von der Kanzlei Menold Bezler einen Verkauf: Ein Investor übernimmt die bisher insolvenzfreien Besitzgesellschaften der Wonnemar-Erlebnisbäder in Wismar einschließlich des dazu gehörigen Hotels sowie die Standorte Sonthofen, Bad Liebenwerda und Marktheidenfeld. Für die Standorte Wismar (Hotel und Bad) sowie Sonthofen werden auch die Betriebe einschließlich der Mitarbeiter übernommen.

Für das Bad in Backnang ist ebenfalls die Übernahme aller Mitarbeiter vorgesehen, hier soll es jedoch zeitnah zu einer Insolvenzplanlösung kommen. Im Gegensatz zu den anderen Standorten ist das Bad in Backnang seit jeher im Eigentum der Stadt. Daher wird es hier in den nächsten Wochen eine mit der Stadt abgestimmte Lösung geben.

Investor mit Branchenerfahrung

Der Käufer möchte zunächst nicht genannt werden. Es handelt sich um einen deutschen Investor mit Branchenerfahrung.

Zeitgleich hat sich der Insolvenzverwalter auch mit der Stadt Ingolstadt über den dortigen Standort geeinigt. Hier geht das Wonnemar zurück an die Stadt, die ebenfalls sämtliche Mitarbeiter übernimmt und die begonnene Modernisierung fertigstellt. Danach soll das Bad dort wieder öffnen.

Lösungen für die Arbeitsplätze in Marktheidenfeld und Bad Liebenwerda konnten nicht gefunden werden. In Bad Liebenwerda ist dies aufgrund der bevorstehenden Modernisierung des Bades nicht möglich. In Marktheidenfeld verfolgt die Stadt eine eigene Lösung.

Sedlitz hofft, dass es hier nicht zu Rechtsstreiten mit der Folge einer langwierigen Schließung des Bades kommen wird. „Mir tut es hier vor allem für die Mitarbeiter leid, die absolut nichts für die ganze Situation können“, so der erfahrene Sanierungsspezialist.

Bad öffnet nach dem Lockdown

„Ich bin sehr froh, dass es mit großen Anstrengungen gelungen ist, in diesen schwierigen Zeiten und einem komplexen Umfeld doch noch eine Lösung zu erreichen, welche einen wesentlichen Teil der Arbeitsplätze erhält“, betont Sedlitz. „In Wismar, Sonthofen und Backnang können die Bürger mit einer Öffnung der Bäder nach dem Ende des Lockdowns rechnen.“ In Ingolstadt werde das Bad nach der Ende der Modernisierung wieder Besucher empfangen und mit einem anderen Namen.

Die Betreibergesellschaft, die interSPA Gruppe, war aufgrund der Corona-bedingten Schließung der Erlebnisbäder in Wismar (mit Hotel), Bad Liebenwerda, Marktheidenfeld, Sonthofen und Backnang sowie aufgrund einer Auseinandersetzung mit der Stadt Ingolstadt betreffend des dortigen Wonnemar in finanzielle Schieflage geraten.

Keine staatlichen Hilfen

Die Geschäftsleitung hat daher Ende September 2020 eine Sanierung in einem Eigenverwaltungsverfahren angestrebt. Kurz nach Einleitung dieses Sanierungsverfahrens kam es jedoch zum zweiten Corona-Lockdown, dessen Ende nicht abzusehen ist. Staatliche Hilfen sind jedenfalls ohne weiteres in der Insolvenz nicht zu erreichen. Aus diesem Grunde standen alle Bäder vor der kompletten Schließung. Am 2. Februar sind die Eigenverwaltungsverfahren daher in Regelverfahren übergeleitet worden.

Wie Insolvenzverwalter Sedlitz betont, hätten die Geschäftsführung, ihre Berater sowie die Centermanangern mit großem Einsatz für das Überleben der Bäder und den Erhalt der Arbeitsplätze gekämpft haben. Auch der Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Gruppe, Volker Kurz, ist zufrieden: „Nach den Corona bedingt sehr turbulenten Monaten bin ich wirklich froh, dass es eine solche Lösung für wesentliche Teile der Gruppe gibt und soviel als möglich Arbeitsplätze erhalten werden konnten. Ich gehe jetzt davon aus, dass sich die Situation insgesamt beruhigt und man die Wiedereröffnung vernünftig planen kann.“

