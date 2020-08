Wismar

„Betreuung heißt, andere Menschen zu unterstützen. Wir haben den Part der rechtlichen Betreuung“, erzählt Michael E. Deppe. „Das ist keine anwaltliche Tätigkeit, keine Rechtsberatung“, stellt er klar.

Sondern eigentlich viel mehr. Rechtliche Betreuer werden vom Betreuungsgericht bestellt, beispielsweise bei Menschen mit Demenz oder entsprechenden psychischen Erkrankungen oder Behinderungen.

Zwischen Demenz und Verfolgungswahn

„Auch wenn jemand kein Amt betreten kann, ohne in Streit mit den Mitarbeitern zu kommen, weil sich alles gegen ihn ‚verschworen‘ hat“, nennt Michael Deppe ein Beispiel. Ja, als rechtlicher Betreuer braucht man neben viel Empathie mitunter auch ein dickes Fell.

Für den Menschen mit solchen Defiziten kann das Gericht nach einem entsprechenden Gutachten einen rechtlichen Betreuer bestellen, der ab dann stressfrei die Kommunikation mit Behörden, Firmen, Dienstleistern und Co. im Sinne des Betreuten erledigt.

Rechte wahrnehmen

„Du hast ein Recht auf ein Einkommen, eine Rente zum Beispiel, aber wenn du das nicht beantragst, bekommst du das nicht“, beschreibt Michael Deppe. Tino Schwarzrock: „Es gibt keinen Lebensbereich, in dem wir nicht aktiv werden.“

Entsprechend umfangreich ist das Wissen der beiden, das mit regelmäßigen Weiterbildungen vom Berufsverband immer wieder aktualisiert und erweitert wird. Kein normaler Job mit normalen, klar umrissenen Aufgabenfeld mit normaler Ausbildung. An der Hochschule Wismar gibt es in zwischen das deutschlandweit einzigartige Fernstudium Bachelor Berufsbetreuer.

Umfangreiches Fachwissen plus Empathie

Michael Deppe hat als Bewährungshelfer gearbeitet, ist Sozialpädagoge und Mediator, Tino Schwarzrock war vorher Finanzfachwirt, Versicherungskaufmann und Migrationssozialberater.

Und es kann jeden treffen. „Der Mensch wird hilflos in seiner Wohnung gefunden, weil die Nachbarn ihn seit längerer Zeit nicht mehr gesehen haben“, erzählt Deppe einen Fall. Der Mensch kommt ins Krankenhaus, der dann gerichtlich bestellte Betreuer kümmert sich um den Pflegegrad und den Heimplatz und um alle jetzt zu regelnden Belange, alles im Sinne und nach dem Willen des Menschen. Vorausgesetzt, er kann ihn noch klar äußern.

Die Menschen schützen

Mit Glück gibt es gute Verwandte, die sich adäquat kümmern. Es gibt aber – leider – auch Verwandte, die sagen, die Tante hätte ihnen jetzt definitiv die 5000 Euro für das neue Auto geschenkt. Auch davor müssen gerichtlich bestellte Betreuer schützen.

Beispiel Krankenhaus. Deppe erzählt von manch einem nächtlichen Anruf von Station, der Patient müsse operiert werden, er als Betreuer müsse unterschreiben. „Hat der Patient dem zugestimmt?“, fragt Michael Deppe dann nach. Bei einem „Ja“ ist der Fall klar, dann braucht der Betreuer meist nicht aktiv werden.

Entscheiden im Sinne des Betreuten

Erst wenn der Betreute beispielsweise durch eine fortgeschrittene Demenzerkrankungen zu so einer klaren Willensbildung nicht mehr in der Lage ist, entscheidet sein Betreuer für ihn und in seinem Sinne.

Mit Glück hat sein Betreuer dann eine Patientenverfügung oder weiß aus Vorgesprächen, was im Sinne des Betroffenen ist. „Im Zweifelsfalle hole ich mir eine zweite Arztmeinung ein oder versuche Angehörige zu erreichen“, erklärt Michael Deppe.

Keine Entmündigung

Denn es gehe nicht darum, den Menschen zu entmündigen, räumen die beiden eine weit verbreitete Fehlinformation aus. Ganz im Gegenteil, es geht um die Würde des Menschen, sein Wohl und seine Rechte.

Genauso hartnäckig hält sich das Vorurteil, so ein Betreuer könne sich aus dem Vermögen des Betreuten bedienen. „Die Kontrollen durch das Gericht sind sehr streng. Wenn ein Nachweis über 10 Euro beim Friseur fehlt, müssten wir diese 10 Euro im Zweifelsfalle selbst zahlen“, erklärt Tino Schwarzrock.

Sich um den Menschen kümmern

Gerade war Tino Schwarzrock in einer sogenannten Messiewohnung und hat dort versucht, wichtige Unterlagen des Bewohners zu finden, der in ein Pflegeheim umziehen musste. Keine Chance.

„Oft fangen wir mit einem weißen Blatt Papier an“, berichtet er aus der täglichen Praxis. Fast wie Detektive müssen sie dann herausfinden, wo der Betreute beispielsweise versichert ist, ob er Rentenansprüche hat, wo Konten und Ansprüche bestehen.

Betreuer für 30 und 48 Menschen

Deppe ist Betreuer für 30 Menschen, Schwarzrock für 48. Mehr geht derzeit nicht. Oftmals übernehmen Verwandte die rechtliche Betreuung ehrenamtlich. In Wismar gibt es fünf rechtliche Berufsbetreuer, die im Bundesverband registriert sind, dazu den Betreuungsverein der Caritas.

Tino Schwarzrock: „Wer einen Betreuer sucht, kann bei der Betreuungsbehörde des Landkreises Unterstützung finden. Dort gibt es Beratung und Hilfe. Und dort wird auch die Prüfung und Bestellung auf den Weg gebracht.“

Aufklärung gehört dazu

Aufklären, welche Aufgaben der rechtliche Betreuer hat, müssen Michael Deppe und Tino Schwarzrock regelmäßig. „Ich hatte einen Anruf aus dem Pflegeheim, meine Klientin brauchte neue Unterwäsche“, schmunzelt Michael Deppe.

Nicht unbedingt seine Aufgabe, geholfen hat er trotzdem und beim Einkaufen im Sanitätsfachhandel für Erstaunen und Gelächter gesorgt. Und danach für eine glückliche Klientin.

Von Nicole Hollatz