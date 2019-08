Wismar

Alter Schwede! Auf dem Schwedenfest trifft das schwedische Essen nicht jedermanns Geschmack. Da lästern die Anbieter schon mal über die Konkurrenz: „Der Kartoffelpüree im Wrap kann doch gar nicht schmecken“ oder „ Köttbullar mit Wedges ist nicht original schwedisch“.

Vier Aussteller versuchen dennoch, mit Humor und Kreativität schwedische Produkte zu verkaufen. Zwei Köttbullar- und zwei Hot-Dog-Stände gibt es. Der wahre Schwede befindet sich am Hot-Dog-Wrap-Stand. Thomas Poppe ist in Schweden geboren und hat dort 21 Jahre gelebt. „Ich bin der Einzige, der Kartoffelpüree in ein Wrap einwickelt“, sagt der Koch, der jetzt in Berlin wohnt. Vor seinem Stand warten viele hungrige Besucher, die die ungewöhnliche Kost probieren möchten. Christina und Martin Wauer sitzen auf einer Bank und beißen herzhaft hinein. „Es schmeckt sehr lecker“, sagen die Schleswig-Holsteiner.

Helge Drescher bietet zum ersten Mal auf dem Schwedenfest schwedischen Spezialitäten an. In Berlin hat er einen Laden namens „Schweden-Markt“. „Ich biete viele verschiedene Sorten Lakritze an, das ist typisch nordisch, aber auch Kräuterliköre, Elchsalami und original schwedische Köttbullar sind auch dabei“, berichtet er.

Von Lena Isenberg