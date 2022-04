Kostenlos bis 15:06 Uhr Yippie: So toll ist der neue Spielplatz an der Bauernscheune in Wismar

Die Wismarer Wohnungsbaugesellschaft hat am Donnerstagvormittag den neuen Spielplatz an der Bauernscheune freigegeben. Die Mädchen und Jungen der Awo-Kita „Kleine Seeräuber“ durften ihn als Erste ausprobieren. Ein Beitrag mit Video.