Proseken

Das ZDF ist seit vielen Jahren mit Drehteams in Wismar unterwegs, um neue Folgen für die Krimiserie „Soko Wismar“ zu drehen. Nun rückt auch Proseken in den Fokus der Fernsehkameras. In dem Ort vor den Toren Wismar wird in den nächsten drei Wochen ein Krimi gedreht – ebenfalls für das ZDF. Mit etwa 40 Personen rückt das Fernsehteam an. Deshalb wird es ziemlich eng werden auf dem Kirchengelände und auch drumherum. Die Einwohner und Gäste müssen mit Einschränkungen auf dem Parkplatz und auf dem Pfarrgelände rechnen. Nach OZ-Informationen handelt die Geschichte von einer Pfarrfamilie, die einen Mord aufklärt. Der Großteil des Krimis wird in Proseken gedreht, kleinere Teile in der Wismarer Heiligen-Geist-Kirche in Wismar.

Mehr Infos:

Von Kerstin Schröder