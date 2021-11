Wismar

Erstmals seit Pandemiebeginn im vergangenen Jahr meldet das Gesundheitsamt Corona-Neuinfektionen im dreistelligen Bereich. 104 Menschen sind an einem Tag positiv getestet worden. Die Infektionsinzidenz steigt auf 252,6. Am Montag lag sie bei 231,0.

Im Gegensatz zur Infektionsinzidenz sinkt die Hospitalisierungsinzidenz auf 0,6. Die Auslastung der Intensivstationen im Landkreis bleibt bei 4,6 Prozent. In der risikogewichteten Stufenkarte der Corona-Ampel steht Nordwestmecklenburg weiterhin auf Stufe gelb. Dort befindet sich sonst noch die Stadt Schwerin. Die Mecklenburgische Seenplatte bleibt auf Stufe rot, der Rest der Regionen in Stufe orange, in die auch das Bundesland insgesamt eingestuft ist. Die meisten neuen Fälle meldete am Dienstag der Landkreis Rostock mit 305. Die höchste Infektionsinzidenz hat Vorpommern-Greifswald mit 428,0.

Wartezeiten beim Impfen

Das Impfteam des Landkreises macht darauf aufmerksam, dass es sowohl im Impfstützpunkt an der Wismarer Hochschule als auch bei den mobilen Angeboten des Landkreises derzeit zu längeren Wartezeiten kommt. „Grund ist die hohe Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen, aber auch die weiterhin hohen Anzahl von Erstimpfungen“, erklärt Kreissprecher Christoph Wohlleben. „Schon beim mobilen Impfeinsatz in Schönberg am Montag gab es Warteschlangen und es konnten 242 Impfungen verabreicht, am Ende jedoch leider nicht alle Wartenden bedient werden“, bedauert er.

Von OZ