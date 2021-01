Zahlen an Wismars Bäumen: Das haben sie zu bedeuten

Wismar

Zahlen in grüner und roter Schrift sind zurzeit an zahlreichen Bäumen im Wismarer Stadtgebiet zu sehen – so zum Beispiel in der Rostocker Straße zwischen Innenstadt und Dargetzow. Was es damit auf sich hat, verrät der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt, der für die Pflege der Bäume in Wismar zuständig ist.

Die Bäume im Stadtgebiet werden regelmäßig von Fachleuten des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes kontrolliert und gepflegt. Bei einigen Bäumen ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet, diese müssen gefällt werden. Sie wurden bereits entsprechend markiert. Das betrifft einzelne Bäume in verschiedenen Stadtteilen. Markierungen in grüner Schriftfarbe bedeuten zum Beispiel, dass der Baum Pflege nötig hat.

Anzeige

Markierungen in grüner Schriftfarbe bedeuten zum Beispiel, dass der Baum Pflege nötig hat. Quelle: Kerstin Schröder

Warum werden die Bäume überhaupt gefällt?

Die Gründe für die Fällungen sind unterschiedlich, etwa sogenannter Trockenstress, insbesondere bei alten Bäumen. Aber auch Schäden durch Wind und Stürme, Fäulnis und Krankheiten sind Gründe für Fällungen. Dazu gehören unter anderem das Kastaniensterben oder das Eschentriebsterben. Dafür verantwortlich sind Bakterien und Pilze.

Lesen Sie auch: Happy End für Lotte: Wie ein ganzes Dorf bei Wismar nach der Hündin gesucht hat

Wo werden besonders viele Bäume gefällt?

Innerhalb der Waldfläche im Dreweswäldchen hat sich in den letzten Jahrzehnten ein starkes natürliches Aufkommen an Gemeinen Eschen entwickelt. Ein erheblicher Teil dieser hoch und schlank gewachsenen Eschen muss aus der Fläche entnommen werden, da sie von einer weiteren, artspezifischen Erkrankung, dem Eschentriebsterben, betroffen sind. Diese führt letztendlich zum Absterben der Bäume. Aufgrund der benachbarten stark frequentierten Verkehrswege müssen die Bäume dringend entfernt werden.

Insgesamt kümmert sich der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar derzeit um elf Parks und Kleingrünanlagen sowie um 17 000 Bäume auf einer Fläche von etwa 162 Hektar.

Sollen im Dreweswäldchen auch neue Bäume gepflanzt werden?

Nach der Entnahme der Eschen sollen örtliche Gegebenheiten sowie die Lichtsituation in dem großräumigen Areal des Dreweswäldchens geprüft werden, um gezielte Nachpflanzungen als Gruppenpflanzungen vorzunehmen.

Wann werden die Bäume in Wismar gefällt?

Die Bäume sollen Ende Januar gefällt werden. Genaue Termine der Fällungen werden vor Beginn der jeweiligen Maßnahme veröffentlicht.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Werden auch neue Bäume gepflanzt?

Ja, in einer ersten Pflanzaktion im Frühjahr 2021 werden 13 Bäume neu eingepflanzt. Dazu gehören Linden, Kastanien und Bergahorn. Sie sollen als Lückenschluss bestehender Alleen am Klußer Damm, in der Lübschen Straße und in der Inselstraße sowie in der Mühlenstraße dienen. Im Ziegeleipark werden 12 Bäume als Ersatz gepflanzt. Im Bürgerpark sollen 14 neue Bäume für sogenannte abgängige Kirschen- und Säuleneichen wieder ergänzt werden. In Seebad Wendorf am Strand werden drei neue Bäume zukünftig Schatten spenden. Der Begriff „abgängig“ bezeichnet das allmähliche Absterben eines Baumes über einen längeren Zeitraum.

Wird es weitere Pflanzaktionen geben?

Ja, eine zweite Pflanzaktion findet im Herbst 2021 und im Frühjahr 2022 mit 26 Neupflanzungen zum Lückenschluss in Alleen und 19 Neupflanzungen in Wohngebieten statt.

Von Michaela Krohn