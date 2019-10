Zehntausend zusätzliche Übernachtungen in Zierow

Zierow

Rund 130 000 Übernachtungen in diesem Jahr im Hotel, auf dem Campingplatz, in Ferienhäusern und privaten Unterkünften haben die Vermieter in der Gemeinde Zierow am Ende des dritten Quartals registriert. Das sind 10 000 mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Sabine Stöckmann, seit Juni 2018 die Tourismusbeauftragte der Gemeinde, blickt auf eine gelungene Saison zurück. „Allerdings kamen im Jahrhundertsommer 2018 mehr Tagesgäste zu uns“, räumt sie ein.

Rund 120 000 Euro als Einnahmen aus der Kurabgabe im vergangenen Jahr hat die Gemeinde in touristische Projekte investiert. Es wurden zehn Strandkörbe, Abfalleimer, Fahrradständer, Spielgeräte und eine Stranddusche angeschafft. „Die war der Renner“, berichtet Sabine Stöckmann. „Und die Stehwippe aus Holz. Da geht jeder drauf.“ Drei neue Spielgeräte wurden am Strand und fünf auf dem Spielplatz im Dorf installiert. Im nächsten Jahr sollen fünf weitere Strandkörbe hinzukommen.

Barrierefrei zum Strand

Ein 15 Meter langer Holzsteg im Sand wurde für Rollstuhlfahrer gebaut. „Den wollen wir erweitern“, plant die Mitarbeiterin für 2020. „Rollstuhlfahrer sollen dann problemlos bis zum Strandkorb kommen.“ Den Steg bis ans Wasser zu führen, ist wegen der Strandreinigung nicht möglich. Stattdessen könnten gehbehinderte Gäste mithilfe eines Wattmobils das flache Ostseewasser erleben. „Das ist auch eine Idee für die Haushaltsplanung, die ich gerade erstelle. Die Beratungen beginnen demnächst.“

Auch zwei WLAN-Hotspots hat Zierow bekommen – am Strand und am Touristischen Informations- und Gemeindezentrum. Hier finden E-Biker jetzt die neue Ladestation für vier Elektroräder, die während der Saison am Strand steht. Einen Antrag für einen dringend benötigten Mobilfunkmast formuliert Sabine Stöckmann gerade mit dem Amt Klützer Winkel.

Flyer gibt Entdeckertipps

In seinem „Paradies für Erholungsuchende, Wanderer und Radfahrer“, mit dem Zierow wirbt, hat die Gemeinde drei ausgesuchte Wege mit insgesamt acht Schautafeln und insgesamt 30 Hinweisschildern aufgewertet. Die Tafeln vermitteln Wissenswertes unter anderem zum Treibsel, zum Schutzgebiet Natura 2000 und zum Dorf. Zudem gibt ein Flyer „Entdeckertipps“ für die 700 Meter Strecke „Alles Ansichtssache“, für die 3,5-Kilometer-Tour „mittenmang“ und die sechs Kilometer lange Tour „Über Land“. Schautafeln und Flyer hat eine Firma realisiert, die bereits das Tourismuskonzept für Hohenkirchen und Zierow erarbeitete. In Fliemstorf wurde unlängst eine Fledermaus-Fototafel aufgestellt – neben einem zum Tierhaus umgebauten Trafohäuschen.

Für nächstes Jahr möchte Sabine Stöckmann eine Radwanderstation im Zierower Ortsteil Eggerstorf bauen lassen: „eine Bank mit einem Dach über’n Kopf zum Unterstellen plus Schautafel“, sagt sie.

Neue Veranstaltungen

Auch mit neuen Veranstaltungen wusste die Tourismusbeauftragte in diesem Jahr Gäste wie Einheimische zu begeistern. Zu den beiden Open-Air-Kinovorführungen am Strand für Kinder wie für Erwachsene kamen jeweils mehr als 300 Besucher. „Sie erhielten Kopfhörer vom Veranstalter. So haben wir niemanden gestört und die Tonqualität war hervorragend.“ Das „Feenfeuer“ Ende September lockte sogar mehr als tausend Neugierige an. Den Sandburgenwettbewerb, an dem neun Teams teilnahmen, wird es nächstes Jahr wieder geben. Beim Drachenfest ließen erstmals Profis ihre Himmelsstürmer fliegen und aus einer Bonbonniere an einem Ballon fielen jede Menge Süßigkeiten.

„Die Gäste zahlen eine Kurabgabe, dann wollen wir auch mehr Veranstaltungen anbieten“, begründet Sabine Stöckmann. Sie hat einige neue Ideen im Kopf, zum Beispiel eine Entdeckertour am Strand mit einer zertifizierten Führerin, eine Piratenshow oder eine Forscherwerkstatt für Kinder, in der sie Experimente bestaunen, aber auch selbst ausprobieren können. Für die Finanzierung der touristischen Projekte ist sie zuversichtlich. „Die Abrechnung ist zwar noch nicht beendet, aber die Erwartungen für dieses Jahr werden erfüllt, so viel kann ich schon sagen.“

