Zehntausende Euro Schaden durch unachtsame Fahrer in Wismar und Hornstorf

Wismar

Nach der Flasche gegriffen oder nach der Tankstelle geschaut: Am Freitag sind in Wismar und Hornstorf ( Landkreis Nordwestmecklenburg) zwei Unfälle passiert, bei denen die Fahrer unaufmerksam waren. So verunglückte auf der Westtangente (B 106) in der Nähe der Abfahrt zur Gartenstadt in Wismar eine 22-jährige Fahrerin, die sich nach einer Flasche im Fußraum bückte. Sie geriet daraufhin in die Bankette und knallte gegen einen Baum. Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Schadenshöhe betrug 10 000 Euro.

Ungefähr zur selben Zeit kollidierten zwei Autos im Kurvenbereich des Rüggower Weges in Hornstorf frontal. Der 47-jährige Fordfahrer räumte im Verlauf der Unfallaufnahme ein, nicht auf den Gegenverkehr geachtet und in Richtung Tankstelle geschaut zu haben. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Die 68-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Opels blieb unverletzt. Auch hier betrug die Gesamtschadenshöhe 10 000 Euro.

Lesen Sie auch:

Von OZ