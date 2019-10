Zeigt her eure Schätze! Mecklenburger Münztag am 13. Oktober in Wismar

Wismar

Zum 12. Mal laden die Wismarer Numismatiker zum großen Mecklenburger Münztag ein. Händler aus Hamburg, Berlin, Stralsund, Rostock und Schwerin kommen nach Wismar, genauso wie Münzfreunde und -sammler aus dem ganzen Norden zum Münztag erwartet werden zum Gucken, Kaufen und Tauschen. Allerdings, so verspricht Numismatiker Peter Wermke, lohnt der Besuch auch für interessierte Laien.

„Münzfreunde aus dem Verein stellen Medaillen aus Wismar aus“, erzählt Peter Wermke. Dabei wird es zumindest bei diesen Ausstellungsständen auch darum gehen, wie solche Schätze dekorativ präsentiert werden können. Beispielsweise als Münze in einem thematisch passenden Foto vom Münzmotiv.

„Ein Münzfreund aus Bad Doberan stellt russisches Falschgeld aus“, macht Peter Wermke weiter neugierig. Er selbst wird mit seiner großen Spindelpresse demonstrieren, wie Münzen und Medaillen geprägt werden.

„Natürlich nur Medaillen, Münzen sind amtliches Zahlungsmittel, da würde ich mich strafbar mit machen“, erläutert er den feinen Unterschied. Medaillen sind oft Erinnerungsstücke oder Kunstwerke. Was er genau prägen wird, will er noch nicht verraten!

Wertvolle Wismar-Medaillen

Allerdings gibt es schon alleine von Wismar zwei, drei Medaillen, die weit mehr wert sind als jedes amtliche Geldstück! „Die vom Bürgermeister Lembke hat zum Beispiel einen fünfstelligen Wert inzwischen“, macht er Mut, im eigenen Keller nach solch einem Schatz zu suchen.

Wer solch einen Beutel voller alter Münzen oder Medaillen geerbt hat, kann sie vor Ort von den Fachleuten schätzen lassen. „Entweder geht man dann sehr ernüchtert nach Hause oder hocherfreut, aber meist ist es das Erste. Die richtig wertvollen Stücke sind entsprechend selten!“, erklärt Peter Wermke. Das mache sie ja so wertvoll.

Thema Große Stadtschule

Die Besucher können sich über kleine Erinnerungsstücke freuen. Angefangen mit der besonders gestalteten Eintrittskarte. Darauf ist Wismarer Notgeld gedruckt mit dem Bild der Großen Stadtschule.

Die Große Stadtschule ist Veranstaltungsort und zum zweiten Mal Motivgeber für eine Medaille, jetzt natürlich mit einem anderen Motiv. 40 Millimeter Durchmesser hat das Sammlerstück, das es versilbert, vermessingt und in ganz geringer Auflage in Feinsilber (999) vor Ort zu kaufen gibt. „Letztes Jahr haben wir die Schule von der anderen Seite gezeigt“, erzählt Peter Wermke.

Begeistern fürs Hobby

Peter Wermke und seine Münzfreunde hoffen, so auch andere für das Hobby und das Engagement im Verein motivieren zu können. „Wir sind die einzigen in Mecklenburg-Vorpommern, die als Verein noch so eine große Veranstaltung machen“, erzählt er von anderen Vereinen im Land, die sich aufgelöst haben oder gerade dabei sind.

Auch die Aktiven im Wismarer Verein lassen sich an einer Hand abzählen. Neue Mitglieder sind gerne gesehen! „Wir überaltern, ich bin mit unter 60 ja der Jungpionier im Verein!“, lacht Wermke. Dabei gibt es genug Münzsammler. „Aber die tummeln sich alle im Internet, die kann man derzeit nicht hinterm Ofen vorlocken!“ Was schade ist, so Wermke. Denn gerade der Austausch zum Hobby mache viel Spaß.

Kleiner Eintritt

Symbolische zwei Euro Eintritt kostet der Besuch des Münztages in der Aula der Großen Stadtschule. Kinder haben natürlich freien Eintritt. Der Münztag beginnt am 13. Oktober um 10 Uhr und geht bis 16 Uhr. Vor Ort gibt es auch ein kleines Imbissangebot, dazu Kaffee und Kuchen von den Schülern, die damit ihre Abiballkasse aufbessern.

Von Nicole Hollatz