Ziel erreicht: Diese Wismarerinnen sind 327 Mal um den Wismarer Marktplatz gelaufen

Michaela Kairies Beine schmerzen, als sie im Ziel ankommt. Sie hat Blasen an den Füßen und keine Kraft mehr. Auch ihrer Freundin Christiane Lenz sind die Strapazen der letzten 25 Stunden und zwei Sekunden anzusehen. So lange sind die beiden Frauen immer wieder um dem Wismarer Marktplatz marschiert – insgesamt 327 Mal.

Freunde und Kollegen feuern sie an

Im straffen Tempo, mit vier Kilometer pro Stunde sind sie unterwegs, gehen über holprige Pflastersteine, um Urlauber herum und nachts im Dunkeln. Es ist ein kräftezehrender Mega-Marsch für den guten Zweck.

Damit sie durchhalten, feuern Freunde und Kollegen sie immer wieder an – auch auf den letzten 15 Kilometern. „Da mussten wir nochmal richtig kämpfen, unsere letzten Kräfte sammeln“, berichtet Michaela Kairies. Beide können nicht mehr, aber aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Schließlich ist der Erlös, den die beiden Wismarerinnen mit der Aktion sammeln, für Kinder aus einkommensschwachen Familien gedacht. Und für sie halten die Sportlerinnen durch.

Applaus und Konfettiregen im Ziel

Nach den geschafften 120 Kilometern werden sie mit Applaus, Jubelrufen und Konfettiregen empfangen. Der Zuspruch ihrer Unterstützer, ihre Motivation und auch ein wenig Trost haben die Frauen ins Ziel getragen. Dort angekommen setzen sie sich völlig geschafft auf den Boden. Michaela Kairies wischt sich Tränen aus den Augen, Christiane Lenz klatscht mit.

Am Freitag kurz nach dem Start: Michaela Kairies und Christiane Lenz werden von freunden angefeuert. Quelle: Kerstin Schröder

Am Sonnabend um 21 Uhr ist der Mega-Marsch zu Ende – dort, wo sie am Abend zuvor um 20 Uhr gestartet sind: an der ehemaligen Stadtwache. Laute Musik ist dort zu hören. Eine Gruppe gut gelaunter Menschen hält bunte Plakate in die Luft, sie ruften: „Go, Ela“ und „Los Christiane, auf zur nächsten Runde!“ Die Anfeuerungsschreie werden durch ein Mikrophon verstärkt und sorgen für ein Lächeln bei Michaela Kairies und Christiane Lenz.

Pflastersteine machen ihnen zu schaffen

Schon nach den ersten Runden merken sie – das wird eine Mammutaufgabe. Die Pflastersteine machen ihnen zu schaffen, vor allem nachts. Sie müssen aufpassen, nicht umzuknicken. Mit einer Verletzung wäre sofort alles aus.

Michaela Kairies und Christiane Lenz sind Freundinnen und Kolleginnen im städtischen Seniorenheim an der Lübschen Burg. Dort haben sie am Freitag noch bis 13 Uhr ihren Frühdienst als Altenpflegerinnen geleistet. Das hat den Schweregrad ihrer selbst ausgedachten Herausforderung erhöht. Genau wie die Autofahrer, die um den Wismarer Marktplatz herum nach Parkplätzen suchen. Doch einige halten auch an und stecken den Frauen Geld zu. Die geben es weiter – so füllt sich die Spendenbox immer weiter.

Gümmibärchen gibt es noch dazu

Die Wege, um ihre Trinkflaschen aufzufüllen und zur Toilette, werden nicht mitgerechnet. Es sind kurze Erholungsphasen, deren Länge die Frauen selbst bestimmen. Und sie haben Gummibärchen dabei. Die werden ebenfalls gesammelt. Für jede Runde gibt es ein Tütchen. „Die spenden Christiane und ich noch zusätzlich“, verrät Michaela Kairies. 900 Euro haben sie während des Marsches von Einheimischen und Urlaubern bekommen. Das ist aber längst nicht alles. Schon im Vorfeld der Aktion sind Spenden von Sponsoren angekündigt worden – wenn die Frauen durchhalten. Und das haben sie.

Feuerwehr unterstützt die Sportlerinnen

Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof sind mit den Frauen drei Runden mitgelaufen. Quelle: privat

Einer der Sponsoren ist die Sportgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof. Da die wegen der Corona-Pandemie an keinen Veranstaltungen teilnehmen kann, unterstützt sie die beiden Extrem-Sportlerinnen – mit Geld und Getränken. Die haben die Feuerwehrleute während des Marsches vorbeigebracht und sind dann noch drei Runden mitgelaufen und mitgefahren – mit dem Feuerwehrauto.

Über wie viel Geld sich der Sozialdienst katholischer Frauen freuen kann, steht in zwei Wochen fest, wenn alle Überweisungen eingegangen sind. Und wann wird weitermarschiert? „Im Ziel habe ich gedacht: nie wieder, aber mittlerweile habe ich schon eine neue Idee“, sagt Michaela Kairies am Tag danach. Aber verraten möchte sie die Idee noch nicht.

Von Kerstin Schröder