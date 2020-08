Zierow

Der Strand an Zierows Ostseeküste ist seit dieser Saison auch für Besucher mit Handicap erreichbar. Zudem freuen sie sich über eine weitere Neuerung: Die Gemeinde stellt nun auch einen Strandrollstuhl zur Verfügung. Gäste mit Bewegungseinschränkung können ihn kostenlos bei den Rettungsschwimmern an der DLRG-Station ausleihen. Dieser Rollstuhl ermöglicht es ihnen auch, in der Ostsee zu „baden“, sagt Sabine Stöckmann, Tourismusbeauftragte der Gemeinde.

Das sogenannte Wattmobil ist seewasserbeständig und kann Hindernisse leicht überwinden. Mithilfe eines erwachsenen Begleiters lässt dieser Sand-/Wasserrollstuhl ausgedehnte Erkundungen des Strandes zu. Ein niedrig angebrachter Sitz ermöglicht es dem Gast, mit den Händen den Sand zu berühren und Muscheln zu sammeln. Die Gemeinde Zierow stellte für die Anschaffung 1500 Euro in ihrem diesjährigen Haushalt bereit.

Anzeige

Auf rollstuhlgerechtem Holzsteg an den Strand

Pünktlich zum Saisonstart im staatlich anerkannten Erholungsort war der barrierefreie Zugang zum Strand fertig. Seitdem gelangen Badegäste im Rollstuhl, mit Rollator oder auch mit Kinderwagen auf einem 35 Meter langen Holzsteg an den Strand. In diesem bewirtschafteten Bereich hat die Gemeinde Zierow das Angebot für Besucher, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, ausgebaut. Während der Saison sorgt der Steg für einen rollstuhlgerechten Zugang zum Strand sowie zur Stranddusche.

Weitere OZ+ Artikel

Direkt am Holzsteg als barrierefreier Strandzugang stehen zwei Strandkörbe für Menschen mit Handicap. Quelle: Gemeinde Zierow

Damit auch das Ufer der Ostsee für Besucher mit Handicap, ältere Menschen und Familien mit Kinderwagen problemlos erreichbar ist, ließ die Gemeinde zusätzlich einen 22 Meter langen rutschfesten Untergrund vom Holzsteg aus bis zur Wasserkante auslegen. Zudem wurden direkt neben dem Holzsteg zwei Strandkörbe für sie aufgestellt. Eine barrierefreie Toilette ist ebenfalls in unmittelbarer Nähe am Strandeingangsbereich vorhanden. Mit all diesen Voraussetzungen für Badegäste mit eingeschränkter Mobilität ist Zierow Vorreiter an der nordwestmecklenburgischen Ostseeküste.

Seit 2019 hat sich einiges an Zierows Strand getan: Es gibt eine Ladestation für E-Bikes, an der Nutzer kostenlos Strom tanken können. Außerdem wurden im Bereich des Strandes und auf dem Weg dorthin Fahrradständer montiert.

Zufahrt zum Strand wegen Überfüllung abgesperrt

Am vergangenen Sonnabend musste der Zierower Strand erstmals wegen Überfüllung gesperrt werden. Schon kurz nach zehn Uhr bekam die Tourismusbeauftragte die erste Information von den Strandkontrolleuren und DLRG-Rettungsschwimmern, dass es „immer voller wird“. Anderthalb Stunden später platzte der Parkplatz aus allen Nähten, berichtet Sabine Stöckmann. Deshalb haben Autofahrer ihren Wagen irgendwo abgestellt, wo sie ein freies Fleckchen fanden.

An Absperrbarke in Strandstraße Besucher abgewiesen

Um das wilde Parken zu unterbinden, wurde gegen 13.30 Uhr mit einem Bauhof-Mitarbeiter die Zufahrt mit einer rot-weißen Absperrbarke in der Strandstraße gesperrt. „Wir haben die ankommenden Besucher darauf hingewiesen, dass der Parkplatz überfüllt ist und sie gebeten, ihr Auto bereits am Reiterhof abzustellen.“ Einwohner, Campingplatz-Besucher und Hotelgäste hatten weiterhin freie Fahrt. Das Ordnungsamt im Amt Klützer Winkel war laut Stöckmann informiert. Gegen 16.30 Uhr sei der Strand zwar gut gefüllt gewesen, aber die Lage hatte sich entspannt.

Angesichts der vorhergesagten hochsommerlichen Temperaturen für das kommende Wochenende befürchtet die Tourismusbeauftragte eine ähnliche Situation.

Von Haike Werfel