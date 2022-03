Wismar/Zierow

Der Zahn der Zeit nagt am Gutshaus in Zierow. Das 1824 im klassizistischen Stil errichtete Gebäude braucht dringend eine Renovierung. Seit mittlerweile drei Jahren regnet es durch das kaputte Dach, berichtet ein Einwohner und zeigt auf einen riesigen Wasserfleck. Der ist an der Fassade im Obergeschoss zu sehen. „Am Gebäude wurden in den vergangenen Jahren nur die kleinsten Reparaturen gemacht“, ärgert sich der Zierower über den Umgang mit dem Haus. Es gehört dem Land und ist gemietet vom Landkreis, der dort eine Berufsschule betreibt.

Schäden am historischen Gebäude nicht ignorieren

Ein riesiger Wasserfleck in der Außenwand zeugt davon, dass es permanent durch das defekte Dach durchregnet. Quelle: privat

Früher wurde unterm Dach Hauswirtschaft unterrichtet, das ist längst Geschichte. Seit ungefähr zehn Jahren steht die oberste Etage leer. Auch die mittlere wird nicht mehr genutzt, nur noch das Erdgeschoss für die Gastro-Ausbildung. Dort sind zuletzt die alten Eichenfenster auf der Rückseite neu angestrichen worden.

Der Landkreis will den Standort in Zierow, zu dem auch ein Internat gehört, aufgeben und nach Wismar umziehen. Dort befinden sich die Dienstgebäude des Berufsschulzentrums Nord in der Lübschen Straße 207 und in der Mozartstraße 54 in seinem Eigentum. Doch einen genauen Termin gibt es nicht. „Es dauert noch Jahre“, sagt der Zierower. Bis dahin dürfen die Schäden am Gutshaus nicht ignoriert werden. Die würden dem geschichtsträchtigen Gebäude zusetzen.

Wie aus dem Fachdienst Liegenschaften der Kreisverwaltung auf Anfrage mitgeteilt wurde, ist bereits ein Reparaturauftrag ausgelöst worden.

Schul- und Internatsneubau in Wismar geplant

In seiner Dezember-Sitzung 2021 hat der Kreistag aufgrund einer Variantenuntersuchung eine Entscheidung zur Berufsausbildung in Zierow getroffen. Sie soll in einem Schulneubau am Standort Lübsche Straße 207 weitergeführt werden. Auch ein Internatsneubau ist hier vorgesehen. Dazu will der Landkreis Flächen aus dem nördlich angrenzenden Flurstück ankaufen. Der Kreistag beauftragte den Landrat mit der weiteren Planung dieser Variante.

Sie sieht vor, das vorhandene Schulgebäude zu erhalten und die Tischlerwerkstatt abzureißen, weil sie große bauliche und funktionale Defizite aufweist. Nördlich von dem Grundstück soll das neue Schulgebäude entstehen, in dem die Ersatzräume für die gesamte Dienststelle Zierow und für die Tischlerwerkstatt untergebracht werden. Auch ausreichende Schulhofflächen sind vorgesehen. Hinter dem neuen Schulgebäude will der Landkreis das Internat mit 80 Plätzen errichten. Um das Vorhaben zu realisieren, muss er von der Hansestadt Wismar eine rund 10 000 Quadratmeter große Fläche kaufen. Sie würde etwa 250 000 Euro kosten. Hinzu kommen prognostizierte Baukosten von rund 30 Millionen Euro.

Ingenieurbüro hat mehrere Varianten untersucht

Mit der Variantenuntersuchung hatte die Verwaltung nach einer Ausschreibung das Architekten- und Ingenieurbüro MHB aus Wismar beauftragt. Damit verfolgte sie nicht nur die Umverlegung der Räume aus der Dienststelle Zierow. Es sollen vielmehr standardgerechte Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal sowie für die Schülerschaft geschaffen werden als Voraussetzung für eine Berufsausbildung, die auch die zukünftigen Anforderungen an die Ausbildung von Fachkräften erfüllt.

Das Büro MHB hat beide Standorte in Wismar planungsrechtlich beurteilt und auf eine grundstücksangepasste mögliche Bebaubarkeit geprüft. Dabei fiel auf, dass beide Berufsschulgebäude Strukturen aufweisen, die von den aktuellen Anforderungen abweichen. Beispielsweise ist die Barrierefreiheit nur beschränkt gewährleistet. Für gemeinschaftliche Nutzungen wie Aufenthaltsbereiche, eine Aula oder Cafeteria sind Möglichkeiten nur in einem geringen Umfang vorhanden.

Schulneubau bietet mehrere Vorteile

Ein Schulneubau bietet den Vorteil der vollständigen Barrierefreiheit. Jugendliche mit Beeinträchtigungen müssen derzeit zur Berufsschule nach Schwerin fahren. Während der gesamten Bauphase kann der Unterricht uneingeschränkt weitergeführt werden. Das neue Gebäude mit großzügig umgebenden Freiflächen biete Möglichkeiten für einen Unterricht im Freien und Ruhezonen für Lehrer und Lernende. Zudem werde die Option geschaffen, auch in der Zukunft die Ausbildung von neuen und geänderten Bildungsgängen zu integrieren.

Seit 2020 berät der Kreistag Nordwestmecklenburg über den Umzug der Berufsausbildung in Zierow nach Wismar an einen der hier bestehenden Standorte des Berufsschulzentrums Nord. Im August 2020 hat der Kreistag die Verwaltung des Landkreises beauftragt, dazu eine Variantenuntersuchung durchzuführen.

Bildungsgänge Seit Anfang der 1960er-Jahre wird das Gutshaus Zierow als Ausbildungsstätte für Agraringenieure genutzt. Heute werden Jugendliche außer zu Gärtnern, Land- und Pferdewirten auch in gastronomischen Berufen und zu Laboranten ausgebildet. Außerdem befindet sich die Berufsvorbereitung in dem Gebäude. 610 Schülerinnen und Schüler werden aktuell unterrichtet. 83 von ihnen können einen Internatsplatz nutzen.

Von Kerstin Schröder und Haike Werfel