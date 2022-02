Zierow

Der Fahrzeugverkehr im staatlich anerkannten Erholungsort Zierow nimmt vor allem in den Sommermonaten erheblich zu. Lärm und Abgase bedeuten eine erhebliche Umweltbelastung und beeinträchtigen die Lebensqualität der Einwohner. Die Gemeinde Zierow würde gern durch eine Ortsumgehung das Dorf verkehrstechnisch entlasten, das heißt, den touristischen Verkehr zum Ostseestrand und zum Campingplatz von der Hauptstraße im Dorf wegzuleiten. Deshalb hat sie, auch aufgrund von Anfragen aus der Bevölkerung, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Ingenieurbüro erstellte Machbarkeitsstudie

Ein Ingenieurbüro in Bad Doberan hat die verkehrstechnischen Erschließungsbedingungen geprüft, eine mögliche Trassenführung in zwei Varianten geplant sowie die Baukosten grob kalkuliert. In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter wurde die Machbarkeitsstudie vorgestellt. Sie kamen zu dem Schluss, dass das Vorhaben mit rund 2,3 beziehungsweise 2,5 Millionen Euro erheblich zu teuer und aktuell nicht umsetzbar ist.

Aufgrund der beiden Geschwindigkeitsmessstellen am Ortseingang aus Richtung Wismar kommend und in Höhe des Reiterhofes liegen der Gemeinde grobe Zahlen für das Fahrzeugaufkommen vor. „Das ist zwar keine offizielle Verkehrszählung“, sagt Bürgermeister Franz-Josef Boge. Dennoch lasse sie die Einschätzung zu, dass die Verkehrsbelastung nicht so hoch sei, um ein solch kostenintensives Bauvorhaben zu rechtfertigen. Fraglich sei außerdem, ob die Gemeinde dann überhaupt Fördermittel erhalten würde.

Ortsumfahrung wäre zu großer Eingriff in die Natur

Beide Varianten einer Ortsumfahrung, die das Ingenieurbüro vorgeschlagen hat, beinhalten eine komplett neue Asphalttrasse in der Natur. Sie würde einen erheblichen Eingriff ins Ortsbild und in die Landschaft bedeuten. „Wir haben abgewogen, wie der Effekt wäre und was es sowohl finanziell als auch umwelttechnisch bedeutet“, sagt der Bürgermeister. „Die Gemeindevertretung kam zu dem Schluss, dass sie das Projekt aktuell nicht weiterverfolgen will.“ Einwohner, die sich für die Machbarkeitsstudie eingesetzten hatten, würden dies laut Boge mittragen.

Die Gemeinde wird sich des Problems stattdessen in kleinen Schritten annehmen. Es laufe bereits ein Projekt. Durch Fahrbahnmarkierungen im Ortszentrum, wo die Fliemstorfer Straße mit dem Ostseeradfernweg auf die Lindenstraße trifft, werde der Auto- und der Fahrradverkehr besser geordnet. Zudem kam aus der Gemeindevertretung der Vorschlag, Gehwege im Dorf verstärkt auszubauen und zu verbreitern, um bestimmte Bereiche für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu machen.

Von Haike Werfel