Wismar

Mit 16 oder 17 Jahren, so genau weiß er es nicht mehr, erhielt Anton Herrmann aus Zierow seine vorläufige Fahrerlaubnis. „Ich habe Autoschlosser gelernt und war der ,Schmiermaxe’ meines Chefs beim Hanseatenring-Rennen in Wismar. Er wollte, dass ich dort auch Motorradfahren darf.“ Der Chef der Verkehrspolizei habe ihm dann die Prüfung mit einem Opel Blitz, einem 3-Tonner Lkw mit Anhänger, abgenommen. Seitdem ist der heute 87-Jährige unfallfrei auf den Straßen unterwegs, zunächst mit dem Motorrad, später mit dem Auto.

Vor dieser Leistung zieht auch der Landesverkehrsminister seinen Hut. Christian Pegel (SPD) sprach dem Senior seinen tiefen Respekt aus. Wie auch den anderen 35 Frauen und Männern aus Nordwestmecklenburg, die am Montag für ihr langjähriges, unfallfreies Fahren geehrt wurden. Die Verkehrswacht Wismar und Umgebung zeichnete sie als „Bewährte Kraftfahrer“ aus.

Deutsche Verkehrswacht nimmt seit 1952 die Auszeichnung vor

„Wer 30, 40, 50 Jahre und noch länger unfallfrei Auto fährt, hat durchaus viel geleistet und verdient Anerkennung.“ Sibylle Runge, Vorsitzende der Verkehrswacht Wismar und Umgebung Quelle: Haike Werfel

„Die meisten von ihnen sitzen seit mehr als fünfzig Jahren hinter dem Lenkrad. Dabei immer vorausschauend und rücksichtsvoll zu fahren, ist eine Kunst, die nicht viele beherrschen“, sagte Sibylle Runge, Vorsitzende des Verkehrswachtvereins. „Und trotzdem ist von ihnen selten die Rede.“ Deshalb nimmt die Deutsche Verkehrswacht seit 1952 die Auszeichnung vor. Sie ist eine Anerkennung für vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr. Mindestens zehn Jahre lang muss Mann oder Frau unfallfrei fahren. Zudem hat das „Punktekonto“ beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg auf Null zu stehen.

Dass Anton Herrmann diese Voraussetzungen erfüllt, schreibt er zum Teil seiner Frau Lotte zu, die er genau vor 70 Jahren kennengelernt hat. „Man ist ja nicht fehlerfrei“, gibt er schmunzelnd zu. „Anfangs mochte ich mich nicht gerne überholen lassen. Meine Frau hat mich gebremst.“ Der andere Teil seines Rezepts dafür, dass er noch nie einen Unfall verschuldet hat, lautet „konsequent diszipliniert fahren“. Und noch eines ist ihm von Anfang an wichtig gewesen: Seit es Sicherheitsgurte im Auto gibt, schnallt er sich an und besteht darauf, dass dies auch seine Mitfahrer tun. „Ohne Gurt hätten meine Frau und ich einen schweren Verkehrsunfall 1972 in Karow nicht überlebt“, erklärt der Senior.

„Durch Paris bin ich nachts im Regen gefahren“

Gemeinsam haben die Eheleute mit ihrem Wohnwagen-Anhänger viele europäische Hauptstädte bereist. „Durch Paris bin ich nachts im Regen gefahren“, erzählt Anton Herrmann, der außer Bus und Kettenfahrzeuge alles fahren darf, wie er sagt. Jetzt freuen sie sich auf eine Reise im Herbst nach Ungarn – natürlich mit dem Caravan.

Anton Herrmann und die 35 Ausgezeichneten sind Vorbild für all jene Autofahrer, die eher sportlich unterwegs sind. Sie beweisen, dass ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht im Straßenverkehr zum unfallfreien Fahren beitragen. „Wenn alle ein bisschen mitmachen, im richtigen Moment den Fuß vom Gas nehmen und aufeinander Acht geben, dann sorgen wir alle zusammen für mehr Sicherheit auf den Straßen“, mahnte Verkehrsminister Pegel.

Für mehr Rücksicht warb auch Uwe Oertel, Leiter der Polizeiinspektion Wismar, vor dem Hintergrund des Verkehrsunfallgeschehens, das immer mit viel familiärem Leid verbunden ist. In diesem Jahr habe es bereits 2877 Unfälle auf den Straßen Nordwestmecklenburgs gegeben, bei denen drei Menschen starben und 56 schwer verletzt wurden. Für den Polizeidirektor seien verkehrsgefährdende Verhaltensweisen keine Bagatelldelikte, sondern kriminelles Verhalten, sagte er. Deshalb appellierte er an die Gerichte, dafür den gesetzlich vorgegebenen Strafrahmen auszuschöpfen. Er dankte den Ausgezeichneten für ihr verantwortungsbewusstes Verhalten, wünschte ihnen Gesundheit und weiterhin eine unfallfreie Fahrt.

Fürs Foto ohne Maske kamen die als "Bewährte Kraftfahrer" ausgezeichneten Frauen und Männer vors Hotel. Quelle: Haike Werfel

Die Auszeichnung als „Bewährte Kraftfahrer“ mit Urkunde, Ansteckpin, Plakette für die Autoscheibe und Ausweis nahmen der Verkehrsminister und der Polizeidirektor gemeinsam mit Landrat Tino Schomann (CDU) und Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) vor. Während die Geehrten die Kosten der Auszeichnung im Wert von insgesamt 15,30 Euro bundesweit selbst zahlen müssen, übernimmt sie wegen der schlechten Unfallstatistik in den Vorjahren in Mecklenburg-Vorpommern die Landesregierung. Die Feierstunde mit Kaffee, Kuchen, Sekt und Saft fand im Wyndham Garden Hotel in Gägelow statt, musikalisch begleitet vom Wismarer Duo „Knopf und Zopf“ mit Gunnar Rieck (Akkordeon) und Karoline Frick (Violine).

Diese Frauen und Männer wurden ausgezeichnet Für 10- bzw. 30 Jahre unfallfreies Fahren: Fenja Muckel aus Upahl und Kay Duve aus Menzendorf; für 40 Jahre unfallfrei: Gudrun Höppner aus Mühlen Eichsen, Michaela Marquardt aus Boiensdorf, Marita Gundlack aus Wismar, Michael Povilaitis aus Züsow, Achim Runge aus Grevesmühlen und Winfried Schulze aus Stepenitztal; für 50 Jahre unfallfrei: Renate Roeschke, Renate Lembke, Wolfgang Gundlack, Walter Grimm, Hans-Rüdiger Kantler (alle aus Wismar) und Hartmut Höppner aus Mühlen Eichsen; Helmut Kubat aus Langen Jarchow, Hermann Ohrner aus Grieben, Helmut Schmidt aus Jesendorf, Bernd Schröder und Peter Zimmermann aus Schönberg, Axel Soost und Wilfried Szofer aus Dorf Mecklenburg, Gerhard Zielke aus Bad Kleinen; für 60 Jahre unfallfrei: Otto Allenstein, Wilfried Dedow, Sigmund Krüger und Peter Voß (alle aus Wismar), Siegfried Dahlmann und Wolfgang Janker aus Warin, Dr. Eckhard Marquardt aus Dorf Mecklenburg, Jürgen Liermann aus Jesendorf, Hans-Peter Müller aus Neukloster, Dieter Rohleder aus Lübow und Werner Weidt aus Zierow; für 70 Jahre unfallfrei: Anton Herrmann aus Zierow

Von Haike Werfel