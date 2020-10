Wismar

Das Wintersemester an der Hochschule Wismar hat zwar schon im September begonnen, Zimmer in den Studentenwohnheimen sind aber noch frei. Nur etwa drei Viertel der Zimmer in den Heimen sind belegt. Auch die Wobau, Wismars größte Wohnungsgesellschaft, vermietet an Studenten. Möblierte Zimmer bietet sie allerdings nicht mehr an.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

„Wir haben insgesamt 2116 Wohnheimplätze. Davon 1500 in Rostock und 616 in Wismar“, sagt Malena Wiechers von der Stabsstelle Unternehmenskommunikation des Studierendenwerks Rostock-Wismar. Dort können sich Wohnungssuchende bereits ab März für das Wintersemester für ein Zimmer in einer WG bewerben – vorausgesetzt, sie sind Studierende der Uni Rostock, der Hochschule für Musik und Theater, der Hochschule Wismar oder der Seefahrtsschule Wismar. Insgesamt hat das Studierendenwerk in Wismar fünf Wohnanlagen. Die Zimmer werden jeweils in Wohngemeinschaften angeboten.

Anzeige

„Wir haben insgesamt 2116 Wohnheimplätze. Davon 1500 in Rostock und 616 in Wismar“, sagt Malena Wiechers von der Stabsstelle Unternehmenskommunikation des Studierendenwerks Rostock-Wismar. Quelle: Maria Baumgärtl

Nachfrage nach Wohnheimplätzen ist leicht zurückgegangen

Ein Wohnheim liegt direkt gegenüber der Hochschule in der Bürgermeister-Haupt-Straße, zwei weitere in der Friedrich-Wolf-Straße und zwei Häuser in der Wasserstraße in Hafennähe. Die Durchschnittsmiete liege laut Malena Wiechers unter 250 Euro. Auch jetzt noch können sich Studierende für einen Wohnheimplatz über das Online-Formular auf der Website des Studierendenwerkes bewerben.

Zwei Häuser in der Wismarer Wasserstraße gehören zum Studierendenwerk Rostock-Wismar. Insgesamt gibt es fünf Wohnanlagen für Studenten in Wismar. Quelle: Michaela Krohn

„Die Nachfrage ist im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgegangen. In Wismar gingen bis zum 23. September 214 Bewerbungen ein, im Vorjahr hatten wir zum 1. November 315 Bewerbungen“, berichtet Malena Wiechers. Sie rechne allerdings insgesamt mit einer ähnlichen Auslastung wie im Vorjahr. Da seien die Wohnheime zu 73 Prozent ausgelastet gewesen.

Genossenschaft lockt mit günstigen Angeboten

Einige Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften locken Studenten auch mal mit günstigen Angeboten. So zum Beispiel die Wohnungsgenossenschaft Union Wismar. Die wirbt auf ihrer Internetseite explizit für Wohnungen für Azubis und Studenten. „Für Studenten bieten wir weiter Zimmer mit Inklusivmiete schon ab 220 Euro an. Hier sind die Betriebskosten, Warmwasser/Heizung, TV-Anschluss, Strom sowie Internet-Flat bereits enthalten“, ist dort zu lesen. Außerdem soll es einen Rabatt von 50 Euro auf die erste Mietzahlung geben.

50 Wohnungen werden pro Monat bei der Wobau frei

Bei der Wohnungsbaugesellschaft Wismar ( Wobau) – dem größten kommunalen Wohnungsunternehmen der Hansestadt – gibt es solche Angebote nicht. „Wir vermieten die Wohnungen ganz normal. Da sind auch Wohngemeinschaften dabei, die jungen Leute raufen sich zusammen und stellen dann gemeinsam einen Antrag bei uns“, erklärt Joachim Brinckmann, Leiter der Wohnungswirtschaft bei der Wobau. Früher habe die Wobau auch möblierte Zimmer angeboten, da sei aber zu viel Bewegung drin gewesen. Im Monat gebe es etwa 50 Kündigungen bei der Wobau – für Studenten also durchaus auch die Chance, eine Wohnung zu bekommen. „Wir haben inzwischen auch Anfragen für Wendorf“, sagt Joachim Brinckmann. Sonst seien Studenten lieber in die Nähe der Hochschule gezogen. Wismars Nordwesten scheint nun aber auch beliebt bei jungen Leuten zu werden.

Von Michaela Krohn