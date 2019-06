So heftig wie der Wahlkampf im Frühjahr lief, in der konstituierenden Sitzung des Kreistages am Mittwoch war davon nichts mehr zu spüren. In Rekordzeit wurde die Besetzung der Funktionen und Ausschüsse beschlossen. Einsprüche gegen die Wahl, wie angekündigt, gab es ebenfalls nicht.