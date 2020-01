Wismar

Das Neujahrsbenefizkonzert des Wismarer Zonta-Clubs hat Tradition. Seit Jahren unterstützt der Club damit einerseits Nachwuchsmusikerinnen, aber auch ganz konkret Projekte in der Region.

Am 25. Januar ab 19.30 Uhr werden im Bürgerschaftssaal des Wismarer Rathauses erst die Meisterschülerinnen der Kreismusikschule Carl Orff und der Evangelischen Musikschule ihr Können zeigen.

„Viele der jungen Musikerinnen sind wiederholt beim Konzert dabei. Es ist immer wieder toll und erstaunlich, was sie mit ihren 16, 17 oder 18 Jahren singend, musizierend und tanzend können und mit wie viel gesundem Selbstbewusstsein sie auftreten“, erzählt Anne-Katrin Reiher vom Wismarer Zonta-Club.

Birte Redersborg (18) ist beispielsweise seit 2017 jedes Jahr beim Benefizkonzert dabei. Die Schülerin des Gymnasiums an Tannenberg in Grevesmühlen hatte acht Jahre lang Akkordeonunterricht inklusive eines ersten Preises auf Regional- und Landesebene des Wettbewerbes „Jugend musiziert“, bevor sie 2013 ans Klavier wechselte.

Der zweite Teil des Konzerts gehört dem Akkordeon und seinen musikalischen Möglichkeiten. Chunmin Huang und Johannes Daug unterrichten beide an der Kreismusikschule Carl Orff, haben nationale und internationale Preise gewonnen und zeigen am 25. Januar ihr virtuoses Können in einem abwechslungsreichen Programm von Klassik bis zu moderner Musik.

Die Konzertbesucher unterstützen mit dem Erlös aus Eintrittskarten und Weinverkauf beispielsweise das Wismarer Projekt „Zonja“. Grundschülerinnen, mitunter mit Migrationshintergrund, lernen beim Phönix Kampfkunst Verein Wismar e.V. die Grundlagen der Selbstverteidigung, erlangen Selbstbewusstsein, finden Freundinnen und wachsen in einer starken Gemeinschaft.

Konzertkarten zum Preis von 18 Euro gibt es bis zum 10. Januar in der Wellness & Gesundheits Insel (Neustadt 70, Wismar, Öffnungszeiten Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 18 Uhr) sowie bis zum 23. Januar in der Buchhandlung Bücherwelten Kindler (Sargmacherstraße 2, Wismar, Öffnungszeiten von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr, am Samstag bis 14 Uhr). Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Zonta ist eine weltweite Vereinigung berufstätiger Frauen in Führungspositionen, die sich regional und international für das Gemeinwohl engagieren. Der Wismarer Zonta-Club feierte 2019 sein 25-jähriges Jubiläum und ist immer noch der einzige Zonta-Club in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Nicole Hollatz