Zu schnell unterwegs: Polizei kontrolliert vor Regionaler Schule in Rehna

Rehna

Immer wieder gehen den Polizeibeamten gerade auch vor Schulen Raser ins Netz. Auch bei der Kontrolle am Morgen des 9. Januar waren in Rehna einige zu schnell unterwegs. Die Beamten kontrollierten von 6.40 bis 8.05 Uhr den Verkehr vor der Käthe-Kollwitz-Schule in Rehna. Hauptaugenmerk: die Geschwindigkeit.

Innerhalb dieser Zeit stellten die Beamten zehn Geschwindigkeitsverstöße fest. Neun Fahrer erwartet nun ein Verwarngeldbereich.

80 Euro und Punkt in Flensburg für schnellsten Fahrer

Der höchste Verstoß lag bei erlaubten 30 km/h bei einer Geschwindigkeit von 54 km/h. Der Fahrer muss nach dem aktuellen Bußgeldkatalog 80 Euro zahlen Dazu kommt ein Punkt in Flensburg.

Nach der Kontrolle vor der Schule standen Lkw-Kontrollen auf der B104 an: hier stellten die Beamten einen Fahrer fest, der die vorgeschriebenen Lenkzeiten erheblich überschritten hatte. Der Mann saß bereits neun Stunden länger als erlaubt hinter seinem Steuer. Er muss nun ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen.

Lesen Sie auch:

Von OZ