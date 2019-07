Grevesmühlen

Peter Rabe ist Optimist. Aber angesichts der jüngsten Entwicklung fällt auch dem Leiter des Forstamtes Grevesmühlen nicht allzu viel ein, was Hoffnung machen würde. „Die Wettervorhersagen geben nichts her, kein Regen in Sicht, jedenfalls kein ausreichender. Aber den brauchen wir dringend.“ Denn dem Wald geht es nicht gut. Der Rekordsommer im vergangenen Jahr hat dazu geführt, dass die Erde austrocknete. Und seitdem ist nicht viel Regen hinzugekommen. Selbst das schwere Unwetter mit Starkregen und teilweise 100 Litern Regen pro Quadratmeter vor knapp drei Wochen hat daran nichts geändert. „Auf den oberen zwei Metern ist die Erdschicht komplett trocken, der starke Regen hat nur bewirkt, dass die Pflanzen, die direkt auf dem Boden wachsen, Wasser bekommen, in die tieferen Schichten ist kaum etwas gedrungen.“

Peter Rabe, Forstamtsleiter Grevesmühlen Quelle: Nicole Buchmann

Die Folgen, die diese Trockenheit hat, sind vielfältig. Derzeit sind vor allem die Fichten betroffen, die flach wurzelnden Bäume machen knapp 20 Prozent des Baumbestandes in der Region aus. „Die Bäume gehen an die Reserven, etliche sind bereits abgestorben, durch den Stress können sie sich nicht mehr gegen die Feinde wehren, in diesem Fall ist der Borkenkäfer das größte Problem“, erklärt Peter Rabe. Die Förster haben derzeit alle Hände voll zu tun, die Vorkommen des Schädlings zu lokalisieren und zu reagieren. „In sechs Wochen entwickeln sich die Tiere soweit, dass die nächste Generation zu den nächsten Bäumen fliegen. Das ist das Zeitfenster, das wir haben.“ Die befallenen Bäume werden gefällt, um die Borkenkäferpopulation klein zu halten auf den Flächen der Forstämter.

Private Forstbesitzer sind oft schwer auszumachen

Der Haken dabei: „Der Borkenkäfer befällt auch Bäume im Privatwald. Natürlich informieren wir die Eigentümer, die verpflichtet sind, etwas gegen die Schädlinge zu unternehmen“, so der Forstamtsleiter. „Nur leider gelingt es nicht immer, die Eigentümer zu finden. Manchmal sind es Erbengemeinschaften, manchmal hat der Besitzer gerade gewechselt und unsere Briefe landen im Nirgendwo.“ Auf jeden Fall seien die Ausmaße, die der Borkenkäferbefall angenommen habe, inzwischen bedrohlich. Und das ist nicht das einzige Problem neben der erhöhten Waldbrandgefahr.

Zur Galerie Förster Dirk Meierfeldt zeigt Borkenkäfer, die Spuren an den Bäumen und die abgestorbenen Fichten.

Laubbäume sind inzwischen ebenfalls betroffen

„Die Laubbäume kommen inzwischen auch an ihre Grenzen.“ Laut Rabe würden die Bäume durchaus mit Stresssituationen wie der extremen Trockenheit in 2018 zurechtkommen. „Aber zwei Jahre hintereinander werden zum Problem.“ Denn die Bäume würden an ihre Reserven gehen, um genügend Wasser bis in die Blätter in den Kronen zu „pumpen“. Dabei sorgt die Verdunstung des Wassers in den Blätter für einen Unterdruck, gleichzeitig pumpen die Wurzeln das Wasser nach oben. „Das kostet Kraft, und irgendwann reicht diese Kraft nicht mehr aus.“ Denn hätten Schädlinge leichtes Spiel, schlimmstenfalls würde der Baum absterben. Und: „Ein Wachstum, geschweige denn ein Kronenausbau oder eine Kronenregeneration ist in solchen Phasen kaum möglich. Auch geben Bäume dann wesentlich mehr Kohlendioxid ab, als sie während der Photosynthesephasen aufnehmen.“

Statt 1000 Liter pro Quadratmeter Regen gab es 2018 nur 300

Förster Dirk Meierfeldt zeigt befallene Fichten im Wald bei Naschendorf. Quelle: Michael Prochnow

Förster Dirk Meierfeldt kann in seinem Revier in Everstorf östlich von Grevesmühlen die Schäden kaum beziffern. Nur soviel: „Wenn nicht in den nächsten Wochen mehrere Hundert Liter pro Quadratmeter Regen fallen, dann sind die Fichten nicht mehr zu retten.“ Eine Fichte brauche pro Jahr rund 1000 Liter Wasser, doch an diesen Wert kommen die Bäume seit Anfang 2018, als die Trockenheit einsetzte, nicht einmal ansatzweise. Etwa 300 Liter waren es im ganzen vergangenen Jahr. Dabei bräuchten die Bäume laut Dirk Meierfeldt diese Menge allein in den drei Sommermonaten. Wenn er in die Baumkronen der Fichten blickt, dann sieht er vor allem vertrocknete Bäume.

Sandböden können kaum Flüssigkeit speichern

In diesem Jahr ist noch nicht sonderlich viel an Regen dazugekommen. „Die Böden können die wenige Flüssigkeit nicht speichern, das macht es zusätzlich schwer für die Bäume.“ Dass ausgerechnet die Fichte solche Probleme hat, hat mehrere Gründe. „Die Bäume gehören eigentlich nicht in diese Gegend, und sie stehen auf Böden, die kaum Wasser speichern.“ So haben die Borkenkäfer und Buchdrucker leichtes Spiel. „Normalerweise produziert die Fichte Harz, um die Schädlinge abzuwehren, aber ohne die Flüssigkeit kann der Baum sich nicht wehren“, erklärt der Förster, der sich in seiner Laufbahn an eine solche Trockenzeit nicht erinnern kann. „Anfang der 20. Jahrhunderts gab es das schon einmal und dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, aber es ist schon sehr, sehr ungewöhnlich.“ Den Forstämtern bleibt nur, die Bäume fällen zu lassen. „Wie gesagt, wenn nicht schnell viel Regen kommt, dann wird es hier bald keine Fichten mehr geben.“

Was macht den Borkenkäfer so gefährlich? Wo überwintern Borkenkäfer? Buchdrucker und Kupferstecher überwintern in allen Entwicklungsstadien (Larven, Puppen, erwachsene Käfer) unter der Rinde befallener Bäume. Erwachsene Käfer ziehen sich teilweise zur Überwinterung in die Bodenstreu zurück. Allerdings ist nicht hinreichend geklärt, wie hoch dieser Anteil an Bodenüberwinterern ist und welche Faktoren dies fördert. Sterben Borkenkäferbruten im Winter ab? Eier und junge Larvenstadien reagieren empfindlich auf Temperaturen unter –10 bis −15°C über mehrere Tage hinweg. Dagegen können ältere Larven, Puppen und Käfer auch lange Kälteperioden ohne große Verluste überstehen. Wann und unter welchen Bedingungen beginnt im Frühjahr der Käferflug? Buchdrucker und Kupferstecher schwärmen im Frühjahr ab Mitte/Ende April aus ihren Winterquartieren aus. Beide Käferarten fliegen bei Temperaturen ab 16,5°C und trockener Witterung. Schwärmen Borkenkäfer bei entsprechenden Temperaturen bereits vor April aus? Nein. Es reicht nicht aus, dass die Temperaturschwelle von 16,5 °C erreicht wird – was durchaus auch im Winter vorkommen kann. Die Käfer sind dann zwar unter der Rinde aktiv, verlassen aber die Winterquartiere nicht vor Mitte/Ende April. Für Schwärmflug und Befallsaktivität muss eine bestimmte Temperatursumme erreicht sein. Welche Bäume werden bei Stehendbefall bevorzugt? Der Buchdrucker bevorzugt vitale Altfichten. Die ersten Pionierkäfer wählen ihre Wirtsbäume nach bisher nicht vollständig geklärten Kriterien aus bzw. fliegen sie zufällig an. Durch den beim Einbohren ausgelösten Harzfluss werden einzelne Käfer abgetötet - bei ausreichender Angriffsdichte (ca. 200 Käfe r/Baum) jedoch kommt die Abwehr der Bäume zum Erliegen. Sobald sich einige Käfer erfolgreich eingebohrt haben, produzieren sie Lockstoffe für ihre Artgenossen - es kommt zum massiven Befall des Stammes. Der Kupferstecher hat eine andere Befallsstrategie: Er reagiert auf Duftsignale geschädigter Bäume und befällt diese gezielt. Bei Massenvermehrung allerdings attackiert er auch gesunde, vitale Altfichten mit Erfolg. Besonders betroffen waren daher im Jahr 2003 Fichten mit fortgeschrittenen Trockenschäden. Im Gegensatz zum Buchdrucker bevorzugt er normalerweise Schwachholz. Wie erkennt man Borkenkäferbefall? Buchdruckerbefall lässt sich bereits zu Beginn des Befallsgeschehens am Auswurf braunen Bohrmehls erkennen, das sich am Stammfuß, in Rindenschuppen, Spinnweben und auf der Bodenvegetation sammelt. Späte (für die Bekämpfung zu späte) Befallskennzeichen sind Spechtabschläge, Abfallen der Rinde, Kronenverfärbung von unten nach oben oder Nadelverlust der Krone im grünen Zustand. Bei Kupferstecherbefall in Altbeständen gibt es keine Möglichkeit der frühen Befallsdiagnose. Meist dauert es mehrere Monate, bis die befallenen Bäume zeichnen – die Krone verfärbt sich vom Gipfel abwärts rotbraun, die Nadeln fallen ab. Wie hoch ist die Vermehrungsrate von Borkenkäfern? Ein Weibchen des Buchdruckers legt im Verlauf der Vegetationsperiode 100-150 Eier ab. Rechnet man Verluste mit ein, so kann 1 Käferweibchen in Jahren wie 2003 mit 3 Jungkäfergenerationen und 2 Geschwisterbruten mehr als 100.000 Nachkommen erzeugen. Quelle: Bayrische Landesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

Michael Prochnow