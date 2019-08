Wismar

Es staut sich in Wismar – und zwar gewaltig. Vor allem zu den Hauptverkehrszeiten am Vormittag und am Nachmittag brauchen Autofahrer, die in Richtung Innenstadt wollen, starke Nerven. Besonders betroffen ist zurzeit die Strecke zwischen Wismar Dargetzow vorbei an der Molkerei über die Hochbrücke in Richtung Altstadt. Hauptverantwortlich soll die Baustelle am Autobahnkreuz Wismar sein.

30 Minuten für 3 Kilometer

Für diese etwa drei Kilometer lange Strecke, für die im Normalfall in fünf Minuten zurückgelegt werden kann, müssen Autofahrer nun etwa 30 Minuten einplanen. Auch von der Kreuzung an der Dr.-Leber-Straße über den Kreisverkehr zur Lübschen Straße stadtauswärts staut es sich. Immer wieder sieht man dort auch genervte Beifahrer aus den Autos aussteigen, die zu Fuß schneller am Ziel sind als mit dem Auto.

Die Stadt Wismar gibt vor allem der Bundesbaumaßnahme am Autobahnkreuz Wismar die Schuld. „Der Stau resultiert vor allem aus der A20-Baustelle am Kreuz Wismar“, teilt Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar, mit.

Schuld sei die Baustelle am Autobahnkreuz

Auf dem Autobahnkreuz Wismar wird zurzeit die Fahrbahn erneuert. Noch bis September soll die Abfahrt am Kreuz nach Wismar rein gesperrt sein. Autofahrer, die also in die Stadt wollen, müssen entweder die Umleitung über Zurow nehmen und eine Abfahrt früher von der Autobahn abfahren. Eine zweite Möglichkeit ist die Abfahrt Wismar Mitte bei Metelsdorf.

Weil aber auch die Poeler Straße zurzeit stadteinwärts gesperrt ist, drängelt sich nun alles, was in die Innenstadt will, über die Hochbrücke. Die Folge: ein zumindest temporäres Verkehrschaos. Noch voraussichtlich bis zum 23. August geht es auf der Poeler Straße nur stadtauswärts. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird über den Philosophenweg umgeleitet. Eine entsprechende Ausschilderung weist darauf hin. Die Zufahrt zur Rabenstraße wird für Anwohner über eine Behelfsstraße gewährleistet.

Hansestadt ist an fünf Straßenbaustellen beteiligt

An fünf Straßenbaumaßnahmen ist die Hansestadt derzeit beteiligt: Poeler Straße, Claus-Jesup-Straße, Marienkirchhof, Bürgermeister-Haupt-Straße und Rigaer Straße.

„Durch die vielen Baustellen innerhalb der Hansestadt erscheint es im Moment während der Hauptverkehrszeit von 14.45 Uhr bis 16.30 Uhr kaum möglich, ungehindert in die Stadt zu kommen. Alle Welt spricht über Klimaschutz und Umweltverschmutzung durch Autonutzung, jedoch schafft es die Hansestadt, die Infrastruktur in Wismar derart durch Baustellen und zugelassene Sperrungen zu schwächen, dass es täglich in dieser Zeit zu Stauerscheinungen auf den Hauptverkehrsadern kommt“, schreibt ein genervter Autofahrer der OZ.

Fahrer klagt: Hoher Kraftstoffverbrauch durch Stau

Dies führe zwangsläufig, auch bei der Nutzung der Start-Stop-Automatik neuwertiger Fahrzeuge, zu hohem Kraftstoffverbrauch und damit auch zur Verschlechterung der Luft. Er fragt sich nun, welche Maßnahmen die Stadt Wismar treffen will, um dieses Problem anzugehen.

Doch mehr als Umleitungen auszuschildern, scheint nicht möglich zu sein. Wer Wismar mit dem Auto durchfahren will, muss Geduld mitbringen. Bis Mitte September ist die Fahrbahn am Autobahnkreuz Wismar noch gesperrt. Eine Entspannung der Situation scheint erst dann wieder möglich.

Michaela Krohn